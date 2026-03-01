Ο θάνατος του Αλί Χαμενεΐ, πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, σε πλήγματα του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, δίνει ελπίδα στη χώρα, σύμφωνα με τον ανιψιό του, Μαχμούντ Μοραντχανί, γιατρό που ζει στη Γαλλία και αντιτίθεται στο καθεστώς, όπως δήλωσε στο AFP.

«Όπως οι περισσότεροι Ιρανοί, είμαι χαρούμενος», ανέφερε ο Μοραντχανί, γιος μίας από τις αδελφές του Χαμενεΐ, σε τηλεφωνική επικοινωνία από το σπίτι του στη βόρεια Γαλλία. «Είμαι πολύ ευχαριστημένος για τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ. Το θεωρώ ένα βήμα μπροστά, μια ελπίδα», πρόσθεσε. Ο 62χρονος αναγνώρισε ότι «ο πόλεμος και οι στρατιωτικές επεμβάσεις επιβραδύνουν κάπως τη πολιτική διαδικασία, κάτι που είναι λυπηρό, αλλά ίσως έπρεπε να περάσουμε από αυτό το στάδιο».

Ο Μοραντχανί εκτιμά, ότι το καθεστώς δύσκολα θα επιβιώσει μετά τη δολοφονία του Χαμενεΐ. «Οι εσωτερικές αντιπαλότητες του καθεστώτος είναι τέτοιες, που δεν θα μπορέσει να τις αντέξει, θα αναγκαστεί να εξαφανιστεί και να παραδώσει την εξουσία στον λαό», σημείωσε.

Καταλήγοντας, εξέφρασε την ελπίδα του «οι στρατιωτικές επεμβάσεις να σταματήσουν και ο λαός να μπορέσει να εκφραστεί στους δρόμους». Όπως είπε, «είναι πολύ δύσκολο μέσα σε αυτήν την κατάσταση να ζητήσεις από τον κόσμο να βγει στους δρόμους, να διαδηλώσει και να ανατρέψει το καθεστώς».