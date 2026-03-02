Ο απολογισμός των νεκρών από το φερόμενο αεροπορικό πλήγμα του Σαββάτου σε δημοτικό σχολείο θηλέων στην επαρχία Χορμοζγκάν του Ιράν ανήλθε σε 165, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Όπως δήλωσαν αξιωματούχοι, οι επιχειρήσεις διάσωσης έχουν πλέον ολοκληρωθεί.

Ο κυβερνήτης της πόλης Μινάμπ, όπου βρίσκεται το σχολείο, επιβεβαίωσε ότι οι προσπάθειες των διασωστών τερματίστηκαν, σύμφωνα με το IRNA. Παράλληλα, ενενήντα πέντε άνθρωποι φέρεται να έχουν τραυματιστεί.

Η κυβέρνηση της Τεχεράνης απέδωσε το πλήγμα σε αμερικανοϊσραηλινή επίθεση, ωστόσο το Ισραήλ απέρριψε κατηγορηματικά κάθε ευθύνη. «Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή για ισραηλινή ούτε αμερικανική επίθεση εκεί», δήλωσε ο ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος Ναντάβ Σοσανί.

Ο Σοσανί πρόσθεσε: «Και αυτό που γνωρίζω είναι ότι ήμασταν σε θέση -και αυτό θα επιβεβαιωθεί από τους Αμερικανούς και τους Ιρανούς- να εξοντώσουμε με εξαιρετικά ακριβή τρόπο 40 άτομα που κρύβονταν από εμάς πάνω από 1.000 μίλια μακριά». Ο εκπρόσωπος αναφερόταν στο φόνο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Ανησυχία της UNICEF για τις επιθέσεις

Η διάψευση του Ισραήλ ήρθε λίγο μετά την ανακοίνωση του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία (UNICEF), το οποίο εξέφρασε ότι «ανησυχεί βαθιά» για τους βομβαρδισμούς στο Ιράν. «Υπάρχουν πληροφορίες για επιθέσεις σε σχολεία στο Ιράν, περιλαμβανομένου ενός σχολείου θηλέων στη Μινάμπ», ανέφερε το γερμανικό γραφείο της UNICEF στην Κολωνία.

«Επιθέσεις εναντίον αμάχων και στόχων αμάχων, περιλαμβανομένων σχολείων, αποτελούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου», σημείωσε ο οργανισμός, υπογραμμίζοντας ότι η πληροφορία δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Η UNICEF κάλεσε σε άμεση παύση των εχθροπραξιών και ζήτησε από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση. Παράλληλα, υπενθύμισε την ανάγκη συμμόρφωσης με το ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, δίνοντας έμφαση στην προστασία των αμάχων και ιδιαίτερα των παιδιών, καθώς και των βασικών υπηρεσιών από τις οποίες εξαρτάται η επιβίωσή τους.