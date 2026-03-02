Εντός εμβέλειας των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων είναι η Ελλάδα σύμφωνα με αναφέρει η πρεσβεία του Ισραήλ με νεότερη δημοσίευσή της στα social media. Οι νέες εξελίξεις δημιουργούν μεγάλο προβληματισμό στην Αθήνα ενώ την ίδια ώρα τεταμένη είναι η κατάσταση στην Κύπρο με το Ακρωτήρι να εκκενώνεται αυτή την ώρα και λίγο αργότερα στο αεροδρόμιο της Πάφου να σημαίνει συναγερμός.

Η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή αποτυπώνεται πλέον και σε δημόσιες παρεμβάσεις διπλωματικών αρχών, με ανάρτηση που δημοσιεύτηκε σήμερα από την πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα να προκαλεί έντονο προβληματισμό. Το περιεχόμενο της δημοσίευσης αφορά την εμβέλεια των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων και τις περιοχές της Ευρώπης που, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, ενδέχεται να βρεθούν εντός του βεληνεκούς τους.

Η ανάρτηση έγινε μέσω του X, όπου η πρεσβεία επισημαίνει χαρακτηριστικά:

«Η απειλή του ιρανικού καθεστώτος δεν στρέφεται μόνο κατά του Ισραήλ και των χωρών της περιοχής. Η εμβέλεια των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων εκτείνεται έως την Ευρώπη».

Στη δημοσίευση συνοδεύεται και σχετικός πίνακας, στον οποίο αποτυπώνεται γραφικά το βεληνεκές των πυραυλικών συστημάτων. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρουσιάζονται, η Ελλάδα περιλαμβάνεται στις χώρες που βρίσκονται εντός εμβέλειας, σε αντίθεση με τη Γερμανία και τη Γαλλία, οι οποίες εμφανίζονται εκτός του συγκεκριμένου βεληνεκούς.

Η ανάρτηση έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις, καθώς αναδεικνύει την ευρύτερη διάσταση της απειλής που, σύμφωνα με την ισραηλινή διπλωματική αρχή, δεν περιορίζεται γεωγραφικά μόνο στη Μέση Ανατολή αλλά αγγίζει και ευρωπαϊκά εδάφη.

Η απειλή του ιρανικού καθεστώτος δεν στρέφεται μόνο κατά του Ισραήλ και των χωρών της περιοχής. Η εμβέλεια των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων εκτείνεται έως την Ευρώπη. pic.twitter.com/yBn0TrtGp9 — Israel in Greece 🇮🇱🇬🇷 (@IsraelinGreece) March 2, 2026

Συναγερμός στην Κύπρο

Σήμανε συναγερμός και στο αεροδρόμιο Πάφου, μετά από πληροφορίες για ύποπτο ιπτάμενο αντικείμενο.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα Κυπριακά Μέσα δόθηκαν οδηγίες να εκκενωθεί άμεσα το κτήριο από επιβάτες και προσωπικό.

Νωρίτερα, σε λειτουργία τέθηκαν οι σειρήνες στην περιοχή Ακρωτηρίου γύρω στο μεσημέρι της Δευτέρας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το sigmalive, έχουν ηχήσει οι σειρήνες και έχουν θεαθεί να απογειώνεται πολεμικά αεροσκάφη.Οι Βρετανικές Βάσεις φαίνεται πως έχουν αποστείλει εκ νέου μήνυμα στο προσωπικό και τις οικογένειες του, όπως παραμείνει στις οικίες του λόγω απειλής ασφάλειας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Oι εξελίξεις μέχρι τώρα συνοπτικά