Σύμφωνα με πληροφορίες από την Κύπρο, ηχούν οι σειρήνες, ενώ απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη. Παράλληλα, οι βάσεις εκκενώνονται και έκλεισε η πύλη, σύμφωνα με το philenews.com. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα Κυπριακά Μέσα Ενημέρωσης αναχαιτίστηκε και δεύτερο drone ενώ γίνεται υποχρεωτική εκκένωση στο Ακρωτήρι με εντολή του ΥΠΕΣ.

«Υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή ασφαλείας. Παρακαλούμε επιστρέψτε στα σπίτια σας και παραμείνετε μέσα μέχρι νεότερης επίσημης ειδοποίησης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και προστατευτείτε πίσω ή κάτω από στιβαρά, γερά έπιπλα. Παρακαλούμε περιμένετε περαιτέρω οδηγίες», το μήνυμα που στάλθηκε στους εργαζομένους, αναφέρουν τα ΜΜΕ της Κύπρου.

Δύο drones που κατευθύνονταν προς τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι στην Κύπρο «αναχαιτίστηκαν με επιτυχία», δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, στο X.

Νωρίτερα, αναφέραμε ότι οι σειρήνες είχαν ηχήσει στη βάση στην Κύπρο λίγο μετά το μεσημέρι, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Τι έγινε τις τελευταίες ώρες

Σε συναγερμό τέθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα οι Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου, έπειτα από έκρηξη στον αεροδιάδρομο, η οποία προκλήθηκε από πτώση στρατιωτικού drone. Όπως μετέδωσε το ΡΙΚ, αναχαιτίστηκε δεύτερο ιπτάμενο αντικείμενο, κάτι που όμως δεν επιβεβαιώνεται από την Κυβέρνηση.

Σε μήνυμά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τόνισε πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης. Σε μήνυμά του, επιβεβαίωσε τα όσα συνέβησαν χθες, λέγοντας πως στις 12:03 τα μεσάνυχτα μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed, προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών Βάσεων στο Ακωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Αργότερα, αναχαιτίστηκε δεύτερο ιπτάμενο αντικείμενο στις βρετανικές βάσεις Ακρωτηρίου. Είχε προηγηθεί επίθεση από ιρανικό drone στο ίδιο σημείο λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης σε μήνυμά του προς τους πολίτες του νησιού, ανέφερε ότι η Κύπρος δεν συμμετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Κύπρος: Τον διάδρομο προσγείωσης στόχευε το ιρανικό drone που έπληξε τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ότι το πλήγμα από drone τύπου Shahed που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην αεροπορική βάση της RAF στο Ακρωτήρι της Κύπρου είχε ως στόχο τον διάδρομο προσγείωσης.

Νωρίτερα, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας είχε ενημερώσει το κοινό ότι προχωρά στη απομάκρυνση οικογενειών από τη βάση ως «προληπτικό μέτρο», στο πλαίσιο της ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας.

Η υπουργός Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιβέτ Κούπερ, μιλώντας σε πρωινή εκπομπή του Sky News, αναφέρθηκε στην κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και δήλωσε ότι η βρετανική κυβέρνηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πολίτες της που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να επιστρέψουν «με ασφάλεια και όσο το δυνατόν ταχύτερα».

Όπως ανέφερε, υπολογίζεται ότι περίπου 300.000 Βρετανοί πολίτες βρίσκονται σε χώρες του Κόλπου που έχουν πλέον στοχοποιηθεί από το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων κρατών όπου ο εναέριος χώρος έχει κλείσει λόγω της κρίσης. «Λέμε στους πολίτες ότι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών, οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις αφορούν την παραμονή σε ασφαλές καταφύγιο», σημείωσε.

Αναφερόμενη στο περιστατικό στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, η Κούπερ δήλωσε ότι ο στόχος του πλήγματος ήταν ο διάδρομος προσγείωσης. «Δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες ή λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο, αλλά προφανώς λαμβάνονται όλα τα προληπτικά μέτρα γύρω από τη βάση», ανέφερε.

Το μήνυμα του Νίκου Χριστοδουλίδη

Ο πρόεδρος εξήγησε ότι επέλεξε να ενημερώσει απευθείας τους πολίτες για τα γεγονότα της προηγούμενης νύχτας. Όπως ανέφερε, στις 12:03 τα μεσάνυχτα μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι από την πρώτη στιγμή όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας τέθηκαν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Παράλληλα, συγκάλεσε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας για αξιολόγηση της κατάστασης, το οποίο παραμένει σε συνεχή διαβούλευση.

Όπως σημείωσε, βρίσκεται σε επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες και ηγέτες άλλων κρατών, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις.

Η θέση της Λευκωσίας

Ο πρόεδρος τόνισε ότι η Κύπρος βρίσκεται σε μια περιοχή με έντονη γεωπολιτική αστάθεια και πολλαπλές προκλήσεις. Παρά τις δυσκολίες, επανέλαβε με έμφαση πως «η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης».

Επισήμανε ότι η χώρα θα συνεχίσει να υπηρετεί τον ανθρωπιστικό της ρόλο, «ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος», λειτουργώντας με υπευθυνότητα και προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών.

«Πράττουμε ό,τι πρέπει με πρώτιστο μέλημά μας την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών», κατέληξε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στο μήνυμά του.

Επίσημη ενημέρωση από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο της Κύπρου

«Σε σχέση με περιστατικό που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Βάση Ακρωτηρίου,σύμφωνα με ενημέρωση που λήφθηκε σε διάφορα επίπεδα, πρόκειται για μη επανδρωμένο drone το οποίο προκάλεσε περιορισμένες ζημιές. Οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και παρακολουθούν την κατάσταση σε συνεχή συντονισμό με τη Βρετανική Κυβέρνηση όσο και με τη διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας βρίσκεται σε διαρκή συνεδρίαση υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται προς ενημέρωση», ανέφερε ο κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Κλειστά τα σχολεία

Σύμφωνα με το philenews.gr, σε προληπτική εκκένωση σχολείων, προχωρούν σε Ακρωτήρι, Επισκοπή, Τραχώνι και Ασώματο. Κατά πληροφορίες, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία μέσης εκπαίδευσης στο Τραχώνι και στην Επισκοπή. Παράλληλα, δεν θα λειτουργήσουν σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης στο Ακρωτήρι, στον Ασώματο, στο Τραχώνι και στην Επισκοπή.

Φεύγουν οι κάτοικοι λέει ο Δήμαρχος Κουρίου

Σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγίες δόθηκαν από τον Υπουργό Εσωτερικό στον Δήμαρχο Κουρίου, να προχωρήσει σε υποχρεωτική εκκένωση.

Σημειώνεται πως ήδη αρκετοί κάτοικοι έχουν ήδη εγκαταλείψει τις οικίες τους.

«Συνεχιζόμενη απειλή ασφαλείας» – Εκκενώνονται οι βάσεις

Sky news: Το Ηνωμένο Βασίλειο μετακινεί οικογένειες από βάση στην Κύπρο μετά από επίθεση με drone

Παράλληλα, σύμφωνα με το Sky News, το Ηνωμένο Βασίλειο μετακινεί οικογένειες από την αεροπορική βάση στην Κύπρο μετά από τις επιθέσεις με drone μιας χρήσης.

Το Υπουργείο Άμυνας το χαρακτήρισε ως «μέτρο προφύλαξης». Οι οικογένειες μεταφέρονται σε εναλλακτικά καταλύματα στο νησί.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας δήλωσε: «Η ασφάλεια του προσωπικού μας και των οικογενειών τους είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας. Ως προληπτικό μέτρο, μεταφέρουμε τα μέλη των οικογενειών που ζουν στη RAF Akrotiri σε εναλλακτικά καταλύματα κοντά στο νησί της Κύπρου. Η βάση και το προσωπικό μας συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά, προστατεύοντας την ασφάλεια της Βρετανίας και τα συμφέροντά μας».

