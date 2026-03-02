Με έκτακτη εκπομπή από το στούντιο των «ΝΕΩΝ» η Ελευθερία Νταβατζή, όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο της εφημερίδας και του σάιτ αλλά και ειδικοί αναλυτές στο Μεσανατολικό, καλύπτουν λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις που αφορούν την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, μετά την εξόντωση του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Το Ιράν συνεχίζει να πλήττει αμερικανικές εγκαταστάσεις στον Κόλπο μετά τον θάνατο περισσότερων από 550 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ , σε κοινές αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις.

Πλήγμα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη δέχθηκε το διυλιστήριο Ras Tanura του κρατικού πετρελαϊκού κολοσσού της Σαουδικής Αραβίας, Aramco.

Η εταιρεία προχώρησε στην αναστολή της λειτουργίας του διυλιστηρίου προληπτικά, σύμφωνα με πηγή του κλάδου που επικαλείται το Reuters, προσθέτοντας ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι κοντά στο σημείο που σημειώθηκε το πλήγμα βρίσκεται η ελληνική πυροβολαρχία Patriot.

سعودی عرب کی آئل ریفائنری آرمکو (Aramco )پہ یہ حملہ کچھ دیر پہلے ہوا ہے سعودی اس کو چھپانے کی بھرپور کوشش کررہا ہے pic.twitter.com/IeY3F1K9hv — Sami Gujjar (@gujjar_same) March 2, 2026

Την ίδια ώρα, Γερμανία και Γαλλία εξετάζουν στρατιωτική εμπλοκή αν το Ιράν δε σταματήσει τις επιθέσεις.

Μεγάλο υπόστεγο του αεροδρομίου της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι της Κύπρου χτύπησε το ιρανικό drone – Στόχος ήταν ο διάδρομος προσγείωσης

Να αποδυναμώσει τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου είχε ως στόχο το drone τύπου Shahed που εκτόξευσε το Ιράν καθώς ο στόχος ήταν ο διάδρομος προσγείωσης.

Σύμφωνα με την υπουργό Εξωτερικών Υβέτ Κούπερ το Ιράν στόχευσε τον διάδρομο προσγείωσης της αεροπορικής βάσης της RAF στο Ακρωτήρι της Κύπρου, τα ξημερώματα της Δευτέρας (02/03).

Τα εν λόγω μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μεταφέρουν μέχρι και 50 κιλά εκρηκτικών κιλών ενώ έχουν εμβέλεια που ξεπερνά τα 2.000 χιλιόμετρα.

Το ένα που χτύπησε τη βάση, κατέπεσε στο μεγάλο υπόστεγο του αεροδρομίου το οποίο χρησιμοποιείται για τη στάθμευση ή συντήρηση αεροσκαφών. Σύμφωνα με Κυπριακά ΜΜΕ η φωτιά μαινόταν για 4 ώρες.

Ήδη όπως έχει ανακοινωθεί από το βρετανικό υπουργείο Άμυνας προχωρά στη μεταφορά οικογενειών από τη βάση ως «προληπτικό μέτρο», στο πλαίσιο της ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας.

Η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, αναφερόμενη στο περιστατικό στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, δήλωσε ότι ο στόχος του πλήγματος ήταν ο διάδρομος προσγείωσης. «Δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες ή λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο, αλλά προφανώς λαμβάνονται όλα τα προληπτικά μέτρα γύρω από τη βάση», ανέφερε.

Iranian Shahed kamikaze drone hit the runway at RAF Akrotiri, a sovereign UK base in Cyprus. Minor runway damage, no casualties. Families and non-essential staff relocated. pic.twitter.com/HcHE1WFtUt — Clash Report (@clashreport) March 2, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε και δεύτερο drone το οποίο αναχαιτίστηκε, ενώ βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, η αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει ακόμα επαληθευτεί, φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης.

Όπως μεταδόιηκε νωρίτερα, αποφασίστηκε η απομάκρυνση του μη απαραίτητου προσωπικού από τη βάση RAF Ακρωτηρίου.

