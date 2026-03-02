Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει σήμερα, στις 12:00, τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής των Πρεσβειών και Προξενείων της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Η συζήτηση αναμένεται να επικεντρωθεί στις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή και στις διπλωματικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας για την ενίσχυση της σταθερότητας και της συνεργασίας.

Ο διπλωματικός συναγερμός ήχησε στην Αθήνα από την πρώτη στιγμή με κινητικότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Γιώργου Γεραπετρίτη και του Νίκου Δένδια, έκτακτες ενδοκυβερνητικές συνεννοήσεις και μπαράζ επαφών με παίκτες του Κόλπου και με τους ευρωπαίους. Η ελληνική πλευρά καλείται εκ νέου σε τήρηση λεπτών ισορροπιών, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία ανάμειξη στις πολεμικές επιχειρήσεις και ότι απόλυτη προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των Ελλήνων στην ευρύτερη περιοχή.

Οι πιθανές πρώτες επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα – γεωπολιτικό, διπλωματικό, επίπεδο ασφαλείας – αξιολογήθηκαν στη σαββατιάτικη, έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ανάλογα με τις εξελίξεις όμως, δηλαδή ανάλογα με το αν αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση ή όχι, θα κριθεί το αν υπάρξουν (και στην Ελλάδα) βαθιές, πολυεπίπεδες επιπτώσεις.

Η Αθήνα κινείται με το δίπτυχο «αποκλιμάκωση – διπλωματία», υπογραμμίζοντας τη σημασία της προστασίας των αμάχων και του σεβασμού στο Διεθνές Δίκαιο. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζει την ανάγκη αποτελεσματικού ελέγχου του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν για την αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου με απώτερη στόχευση τη διατήρηση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

