Την προσωρινή αναστολή των καθημερινών διελεύσεων επιβατών στα συνοριακά περάσματα με το Ιράν ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Εμπορίου Ομέρ Μπολάτ, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει έκτακτη κατάσταση και ότι οι εμπορικές ροές συνεχίζονται κανονικά υπό αυστηρό έλεγχο.

Ο Ομέρ Μπολάτ υπογράμμισε πως δεν υφίσταται καμία έκτακτη ανάγκη στα συνοριακά σημεία Γκιούρμπουλάκ, Καπίκιοϊ και Εσέντερε, τα οποία συνδέουν την Τουρκία με το Ιράν. Όπως ανέφερε, οι καθημερινές διελεύσεις επιβατών έχουν ανασταλεί προσωρινά και από τις δύο πλευρές, χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμη η διάρκεια του μέτρου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο υπουργός σημείωσε χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει καμία έκτακτη κατάσταση», επιδιώκοντας να καθησυχάσει τους πολίτες και τους εμπορικούς φορείς.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι το Ιράν εξακολουθεί να επιτρέπει στους πολίτες του να εισέρχονται στη χώρα μέσω Τουρκίας. Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία επιτρέπει την είσοδο Τούρκων πολιτών και υπηκόων τρίτων χωρών από το Ιράν, όχι όμως και Ιρανών πολιτών.

Ο υπουργός επισήμανε ότι οι εμπορικές δραστηριότητες συνεχίζονται χωρίς διακοπή, με στόχο τη διατήρηση της οικονομικής ροής μεταξύ των δύο χωρών.

Ενισχυμένα μέτρα και αυξημένη επιφυλακή

Το τουρκικό υπουργείο Εμπορίου παραμένει σε συνεχή αξιολόγηση της κατάστασης και έχει θέσει σε εφαρμογή πρόσθετα μέτρα ασφαλείας και λειτουργικής υποστήριξης στα σύνορα.

Σύμφωνα με τον Ομέρ Μπολάτ, μετά από συντονισμό με τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, εξετάστηκαν επιπλέον δράσεις και σχέδια αντιμετώπισης. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ενισχυθεί οι υποδομές ελέγχου και έχει διατεθεί πρόσθετο προσωπικό για την απρόσκοπτη λειτουργία των συνοριακών σταθμών.

Όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται σε υψηλή επιφυλακή, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής ροή του εμπορίου. Ο υπουργός τόνισε ότι το υπουργείο θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, λαμβάνοντας κάθε απαραίτητο μέτρο σε πλήρη συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς.

