Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι συντρίμμια ιρανικού πυραύλου, ο οποίος αναχαιτίστηκε, κατέπεσαν σε πλοίο προκαλώντας πυρκαγιά. Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο τραυματίστηκαν.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε λιμάνι κοντά στην πρωτεύουσα Μανάμα, ωστόσο κατασβέστηκε πλήρως, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X γύρω στις 02:30.

Το Μπαχρέιν, όπως και άλλα αραβικά κράτη του Κόλπου, έχει δεχθεί ιρανικά πλήγματα σε αντίποινα για τους μαζικούς βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας από το Σάββατο. Το βασίλειο φιλοξενεί την έδρα του αμερικανικού 5ου στόλου.

Προχθές Σάββατο, ιρανικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα προκάλεσε ζημιές σε διεθνές αεροδρόμιο του Μπαχρέιν, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

