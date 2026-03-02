Ο ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου, καλώντας τον να επιδιώξει «γρήγορα» τον τερματισμό των «εχθροπραξιών» με το Ιράν. Η παρέμβαση του Μόντι έγινε με φόντο τους εκτεταμένους βομβαρδισμούς των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας από το Σάββατο.

«Η Ινδία επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να υπάρξει το ταχύτερο τερματισμός των εχθροπραξιών», ανέφερε ο Μόντι μέσω X, μετά τη συνδιάλεξή του με τον Νετανιάχου. Οι δύο ηγέτες είχαν συναντηθεί στην Ιερουσαλήμ την Πέμπτη, στο πλαίσιο των διμερών επαφών τους.

Ο επικεφαλής της ινδικής κυβέρνησης σημείωσε επίσης ότι εξέφρασε «την ανησυχία της Ινδίας όσον αφορά τις πρόσφατες εξελίξεις» και «τόνισε ότι η ασφάλεια των αμάχων είναι προτεραιότητα». Η τοποθέτησή του εντάσσεται στη σταθερή στάση του Νέου Δελχί υπέρ της αποκλιμάκωσης στην περιοχή.

Ο Μόντι συνομίλησε ακόμη με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον «αδελφό» του σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν (γνωστό επίσης ως MbZ), έπειτα από τα ιρανικά αντίποινα εναντίον κρατών του Κόλπου.

«Η Ινδία στέκει αλληλέγγυα στο πλευρό των ΗΑΕ σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας: «Υποστηρίζουμε την αποκλιμάκωση, την περιφερειακή ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα».

Live όλες οι εξελίξεις στα nea.gr