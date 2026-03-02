Το Ιράν συνεχίζει να πλήττει αμερικανικές εγκαταστάσεις στον Κόλπο μετά τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και έως και 40 κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων .

Οι επιθέσεις έχουν σκοτώσει ένα άτομο στο Μπαχρέιν, ενώ το Ιράκ και το Κουβέιτ αναφέρουν περισσότερες ιρανικές επιδρομές.

Το Ισραήλ λέει ότι χτυπά «την καρδιά της Τεχεράνης» και εξαπολύει επιθέσεις στον Λίβανο μετά την εκτόξευση μπαράζ ρουκετών από τη Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι ισραηλινές επιθέσεις σκότωσαν τουλάχιστον 20 ανθρώπους στην πλατεία Νιλουφάρ της Τεχεράνης και προκάλεσαν ζημιές στο νοσοκομείο Γκάντι και σε ένα αστυνομικό κτίριο.

Τα αντίποινα του Ιράν στο Ισραήλ έπληξαν τις πόλεις του Τελ Αβίβ και της Ιερουσαλήμ και σκότωσαν τουλάχιστον εννέα ανθρώπους στην κεντρική πόλη Μπέιτ Σεμές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι της Ουάσινγκτον και υποσχέθηκε να εκδικηθεί τον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτών .

Μέσα σε όλα αυτά η Βρετανία έκανε λόγο για «ύποπτο χτύπημα drone» στη στρατιωτική της βάση στην Κύπρο. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη το drone προκάλεσε περιορισμένες ζημιές στη Βάση Ακρωτηρίου λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Όπως είπε, ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα πρωτόκολλα ασφαλείας και υπάρχει συνεχής συντονισμός με τη βρετανική κυβέρνηση και τη διοίκηση των βρετανικών βάσεων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν χθες Κυριακή εκτεταμένους βομβαρδισμούς στο Ιράν, ενώ ο ισραηλινός στρατός προχώρησε σε ευρείας κλίμακας επιθέσεις στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολά. Οι επιχειρήσεις σημειώθηκαν καθώς ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύθηκε να «εκδικηθεί» τους πρώτους θανάτους αμερικανών στρατιωτών, με τον πόλεμο να εξαπλώνεται στη Μέση Ανατολή.

Οι δύο πλευρές εμφανίζονται αποφασισμένες να συνεχίσουν τη σύγκρουση, εντείνοντας τις διεθνείς ανησυχίες για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα αντιποίνων εναντίον κρατών του Κόλπου, μία ημέρα μετά τον θάνατο του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. Ο θάνατός του έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στο εσωτερικό του Ιράν αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

«Η Αμερική είναι μαζί σας», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ απευθυνόμενος στους Ιρανούς που αντιτίθενται στην κυβέρνησή τους, υπογραμμίζοντας ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης θα διαρκέσουν «τέσσερις ή πέντε εβδομάδες».

Κλιμάκωση των επιθέσεων

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι συνεχίζει για τρίτη ημέρα τους βομβαρδισμούς «μεγάλης κλίμακας» εναντίον του «ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος» στην «καρδιά της Τεχεράνης». Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι εκρήξεις ακούγονταν σε διάφορους τομείς της πρωτεύουσας.

Παράλληλα, το Ισραήλ ανακοίνωσε νέες επιθέσεις εναντίον «στόχων της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολά απ’ άκρου σ’ άκρο του Λιβάνου», ως απάντηση σε πυρά του λιβανικού κινήματος προς την ισραηλινή επικράτεια.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο γνωστοποίησε ότι «κατέστρεψε» το αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης, ενώ ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για «σκληρό χτύπημα» στις δυνατότητες της ιρανικής στρατιωτικής διοίκησης. Το CENTCOM ανέφερε ότι πάνω από 1.000 στόχοι επλήγησαν μέσα στις πρώτες 24 ώρες της επιχείρησης.

Σε μήνυμά του μέσω Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως «η Αμερική θα εκδικηθεί» για τους θανάτους αμερικανών στρατιωτικών, προειδοποιώντας ότι όσοι δεν καταθέσουν τα όπλα θα αντιμετωπίσουν «βέβαιο θάνατο».

Αντίποινα και εκρήξεις στον Κόλπο

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στο Ντουμπάι, στη Ντόχα, στη Μανάμα και στο Ριάντ. Οι ΗΠΑ και οι αραβικοί τους σύμμαχοι καταδίκασαν τα ιρανικά πλήγματα με κοινή ανακοίνωση.

Οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας δήλωσαν έτοιμοι να προχωρήσουν σε «αναγκαίες αμυντικές και αναλογικές ενέργειες» για την αντιμετώπιση των ιρανικών αντιποίνων. Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ θα χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις, αλλά η χώρα του «δεν θα συμμετάσχει» στις επιθέσεις.

Η Τεχεράνη, σε αντίποινα για τον θάνατο κορυφαίων στελεχών της, εξαπέλυσε πυραυλικά πλήγματα κατά αμερικανικών βάσεων και στόχων στο Ισραήλ, όπου σκοτώθηκαν εννέα άνθρωποι, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Αντιδράσεις και χάος στο Ιράν

Η είδηση του θανάτου του Χαμενεΐ οδήγησε χιλιάδες υποστηρικτές του καθεστώτος στους δρόμους της Τεχεράνης, φωνάζοντας συνθήματα όπως «θάνατος στην Αμερική» και «θάνατος στο Ισραήλ». Παράλληλα, καταγράφηκαν και σκηνές χαράς, σύμφωνα με βίντεο που επαλήθευσε το AFP.

«Έχουν πάρει όμηρο τον ιρανικό λαό», δήλωσε κάτοικος της Τεχεράνης στο AFP, επισημαίνοντας ότι καμία αλλαγή δεν μπορεί να επέλθει χωρίς ξένη επέμβαση. Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου είχαν κατασταλεί με χιλιάδες νεκρούς, σύμφωνα με ΜΚΟ.

Περιφερειακή ανάφλεξη

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ισραήλ κινητοποιεί «όλη τη δύναμή του» στη σύγκρουση, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ υποστήριξε πως «48 ηγέτες» του Ιράν σκοτώθηκαν και εννέα πολεμικά πλοία του «βυθίστηκαν». Η CENTCOM επιβεβαίωσε τον θάνατο τριών αμερικανών στρατιωτικών και τον σοβαρό τραυματισμό πέντε ακόμη.

Στο Ισραήλ, επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν στην Ιερουσαλήμ από ιρανικούς πυραύλους, ενώ στην Μπετ Σεμές εννέα σκοτώθηκαν μετά από «απευθείας πλήγμα». Πάνω από 20 τραυματίστηκαν στο Τελ Αβίβ. Επιθέσεις σημειώθηκαν και εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα ανοικτά των ΗΑΕ και του Ομάν.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κάλεσαν την Τεχεράνη να «επιστρέψει στη λογική», ενώ οι εχθροπραξίες προκάλεσαν ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων προς τη Μέση Ανατολή.

Διεθνείς επιπτώσεις

Ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν υποστήριξε ότι η εκδίκηση για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη αποτελεί «νόμιμο δικαίωμα» της χώρας, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε ότι δεν υπάρχει «κανένα όριο» στο δικαίωμα άμυνας του Ιράν.

Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται κορυφαίοι αξιωματούχοι, όπως ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης Μοχαμάντ Πακπούρ, ο σύμβουλος του αγιατολά Αλί Σαμχανί και ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας Αμπντουλραχίμ Μουσαβί, όπως επιβεβαίωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Οι συγκρούσεις επεκτείνονται και πέρα από τον Κόλπο, με επεισόδια στη Βαγδάτη κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ, ενώ οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι αναχαίτισαν 13 ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους. Στο Καράτσι του Πακιστάν, τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε διαδηλώσεις μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ