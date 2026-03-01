Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε μαγνητοσκοπημένο διάγγελμα, απηύθυνε αυστηρό μήνυμα προς τους Φρουρούς της Επανάστασης, τον στρατό και την αστυνομία.

Ο Τραμπ κάλεσε τις δυνάμεις ασφαλείας να παραδώσουν τα όπλα τους, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν «βέβαιο θάνατο».

Επίσης, ο Τραμπ τόνισε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν «μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι σκοτώθηκαν τρεις Αμερικανοί στρατιώτες και είπε ότι μπορεί να υπάρξουν περισσότερες αμερικανικές απώλειες.