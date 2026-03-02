Η Ελβετία απηύθυνε έκκληση για επιστροφή στη διπλωματία, τη στιγμή που ο πόλεμος μαίνεται σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, μόλις τρεις ημέρες μετά τις έμμεσες διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

«Όλα τα μέρη πρέπει να προστατεύσουν τους αμάχους και τις πολιτικές υποδομές, να αποκλιμακώσουν αμέσως και να επιστρέψουν στη διπλωματία», δήλωσε μέσω X ο πρόεδρος της ελβετικής συνομοσπονδίας, Γκι Παρμελέν.

Μέσα στο κλίμα των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, αλλά και των αντιποίνων της Ισλαμικής Δημοκρατίας κατά χωρών του Κόλπου και του Ισραήλ, η Ελβετία «καλεί να τηρηθεί πλήρως το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων του χάρτη του ΟΗΕ και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», τόνισε ο κ. Παρμελέν.

Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη είχαν πραγματοποιήσει την περασμένη εβδομάδα στη Γενεύη έμμεσες συνομιλίες για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν, με το σουλτανάτο του Ομάν να μεσολαβεί και να κάνει λόγο για «σημαντική πρόοδο». Ωστόσο, λίγα εικοσιτετράωρα αργότερα, η διπλωματική αυτή προσπάθεια φαίνεται να έχει απομακρυνθεί.

Επαφές Παρμελέν με ηγέτες της περιοχής

Ο ελβετός πρόεδρος, που είχε επισκεφθεί το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τον Φεβρουάριο, ανέφερε ότι συνομίλησε εκ νέου με τον πρόεδρο των Εμιράτων και τον πρίγκιπα διάδοχο του Κουβέιτ για την ανάγκη να «αποτραπεί περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιφέρειας».

Ήδη από το Σάββατο, η Ελβετία είχε δηλώσει «έτοιμη να υποστηρίξει κάθε διπλωματική διαδικασία που θα οδηγούσε σε αποκλιμάκωση και επάνοδο στον διάλογο».

Ο ρόλος της Ελβετίας ως ουδέτερου διαμεσολαβητή

Το ουδέτερο ευρωπαϊκό κράτος διαδραματίζει επί δεκαετίες καθοριστικό ρόλο στις άτυπες σχέσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Από το 1980, μετά τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων λόγω της κρίσης των ομήρων, η Ελβετία εκπροσωπεί τα αμερικανικά συμφέροντα στο Ιράν.

Ως «προστάτιδα δύναμη», επιτρέπει στις δύο χώρες –παρά τη βαθιά αντιπαλότητά τους– να διατηρούν βασικές διπλωματικές και προξενικές επαφές, συμβάλλοντας στη διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας.

