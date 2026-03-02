Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε τους New York Times ότι διαθέτει «τρεις πολύ καλούς υποψήφιους» για τη διακυβέρνηση του Ιράν στη μεταπολεμική περίοδο. Η δήλωση έγινε χθες, Κυριακή, κατά τη διάρκεια σύντομης τηλεφωνικής συνέντευξης, ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας το Σάββατο.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ποιον θα ήθελε να δει επικεφαλής της χώρας, ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας ανέφερε: «έχω τρεις πολύ καλές επιλογές», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «δεν θα τις αποκαλύψω προς το παρόν. Ας τελειώσουμε τη δουλειά πρώτα».

Ο κ. Τραμπ επισήμανε επίσης ότι «πρόθεση» της κυβέρνησής του και εκείνης του Ισραήλ είναι ο πόλεμος να διαρκέσει «τέσσερις ή πέντε εβδομάδες», επαναλαμβάνοντας τη θέση του για περιορισμένη χρονική διάρκεια των επιχειρήσεων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε μαγνητοσκοπημένο διάγγελμα, απηύθυνε αυστηρό μήνυμα προς τους Φρουρούς της Επανάστασης, τον στρατό και την αστυνομία. Ο Τραμπ κάλεσε τις δυνάμεις ασφαλείας να παραδώσουν τα όπλα τους, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν «βέβαιο θάνατο».

Πρόσθε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε εξέλιξη μιας «μαζικής επιχείρησης», η οποία όπως αναφέρθηκε δεν αποσκοπεί μόνο στη διασφάλιση της τρέχουσας ασφάλειας, αλλά και στην προστασία των επόμενων γενεών. Επίσης, ο Τραμπ τόνισε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν «μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι σκοτώθηκαν τρεις Αμερικανοί στρατιώτες και είπε ότι μπορεί να υπάρξουν περισσότερες αμερικανικές απώλειες. Σημείωσε ακόμη ότι:«Αναλαμβάνουμε μια τεράστια επιχείρηση, όχι απλώς για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια στον δικό μας χρόνο και τόπο, αλλά για τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας».

