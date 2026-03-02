Σήμανε συναγερμός στο αεροδρόμιο Πάφου, μετά από πληροφορίες για ύποπτο ιπτάμενο αντικείμενο.

Σύμωνα με όσα μεταδίδουν τα Κυπριακά Μέσα δόθηκαν οδηγίες να εκκενωθεί άμεσα το κτήριο από επιβάτες και προσωπικό.

Νωρίτερα, σε λειτουργία τέθηκαν οι σειρήνες στην περιοχή Ακρωτηρίου γύρω στο μεσημέρι της Δευτέρας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το sigmalive, έχουν ηχήσει οι σειρήνες και έχουν θεαθεί να απογειώνεται πολεμικά αεροσκάφη.

Οι Βρετανικές Βάσεις φαίνεται πως έχουν αποστείλει εκ νέου μήνυμα στο προσωπικό και τις οικογένειες του, όπως παραμείνει στις οικίες του λόγω απειλής ασφάλειας που βρίσκεται σε εξέλιξη.