Σε λουτρό αίματος μετατράπηκε η προσπάθεια δεκάδων πιστών να προστατευτούν από την καταιγίδα πυραύλων που πλήττει την Ιερουσαλήμ.

Το χρονικό της καταστροφής

Όλα συνέβησαν μέσα σε λίγα λεπτά. Με το που ήχησαν οι σειρήνες του αντιπυραυλικού συναγερμού, εκατοντάδες πολίτες που βρίσκονταν στους δρόμους έσπευσαν να καλυφθούν στο πλησιέστερο στερεό κτίριο. Για πολλούς, αυτό ήταν η τοπική συναγωγή. Θεώρησαν ότι οι χοντροί τοίχοι του πέτρινου οικοδομήματος θα τους προσέφεραν την απαραίτητη ασφάλεια.

Δυστυχώς, ο πύραυλος κατάφερε να διαπεράσει την αεράμυνα χτύπησε με τρομακτική ισχύ τον εξωτερικό τοίχο του κτιρίου, ακριβώς στο σημείο όπου ήταν συγκεντρωμένοι οι περισσότεροι άνθρωποι.

Βαρύς ο απολογισμός

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που μετέδωσε ο απεσταλμένος Μαρίνος Γκασιάμης, στην έκτακτη εκπομπή των ΝΕΩΝ και την Ελευθερία Νταβατζή, μέχρι στιγμής ο απολογισμός είναι αποκαρδιωτικός καθώς 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ακαριαία και 51 τραυματίες διακομίστηκαν στα νοσοκομεία της περιοχής.

Έρευνες στα συντρίμμια

Αυτή την ώρα, η εικόνα στο σημείο είναι βιβλική. Ειδικά συνεργεία αναζητούν τυχόν εγκλωβισμένους κάτω από τους τόνους πέτρας και τσιμέντου. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει και οι πρώτες εργασίες για την υποστύλωση του κτιρίου.