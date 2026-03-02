Δημοφιλή
Μαζικοί βομβαρδισμοί ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν – Περιορισμένες ζημιές στη βρετανική βάση στην Κύπρο
Εντός εμβέλειας ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων η Ελλάδαι λέει η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα
Έλληνες ταξιδιώτες εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο
Κύπρος: Ήχησαν ξανά οι σειρήνες στο Ακρωτήρι - Απογειώθηκαν μαχητικά, αναχαιτίστηκαν δύο drone
Φρουροί της Επανάστασης: «Χτυπήσαμε το γραφείο του Νετανιάχου – Αβέβαιη η τύχη του»
Ανατροπή στην υπόθεση του Κολωνού: Η 31χρονη δεν ήταν έγκυοςι λέει ο ιατροδικαστής
Ακίνητα: Πώς λύνεται ο γρίφος για τα εξ αδιαιρέτου
Η Μέση Ανατολή φλέγεται: Απειλούμαστε;
Συνέπειες και κίνδυνοι για την Ελλάδα
Μαλδίβες: Eγκλωβισμένος Έλληνας περιγράφει στην εκπομπή των «ΝΕΩΝ»: «Έχουν παγώσει τα πάντα» -Αγγίζει τα 4.000 ε
Αβεβαιότητα για τη συνέχεια της Euroleague λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή
Η ένταση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει πλέον άμεσα και τον ευρωπαϊκό αθλητισμό, καθώς η EuroLeague αντιμετωπίζει πρωτόγνωρες προκλήσεις. Πολλοί παίκτες και παράγοντες ομάδων βρίσκονται στο Ντουμπάι, σε μια περίοδο που η περιοχή πλήττεται από κλιμάκωση των συγκρούσεων μετά τις ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Στο επίκεντρο βρίσκεται η σερβική ομάδα Παρτίζαν, […]
Ιράν προς αποκλεισμό από το Μουντιάλ 2026: Ποιες άλλες χώρες έχουν βρεθεί στην ίδια θέση
Η παρουσία του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 τίθεται πλέον υπό αμφισβήτηση, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή και οι πρόσφατες επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ διαμορφώνουν ένα περιβάλλον που καθιστά αβέβαιη τη συμμετοχή της χώρας σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις. Ποιες άλλες χώρες βρισκόντουσαν σε αντίστοιχη κατάσταση στο παρελθόν ; Δυτική Γερμανία: Αποκλείστηκε από το […]
MVP του Φεβρουαρίου στη Euroleague ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ
Ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ της Dubai BC επιβραβεύτηκε για τις εμφανίσεις του τον Φεβρουάριο, κατακτώντας το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη στη EuroLeague. Ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε έναν εντυπωσιακό μήνα, οδηγώντας την ομάδα του σε σημαντικές νίκες απέναντι στον Ολυμπιακό, τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Ολύμπια Μιλάνο και τη Βιλερμπάν. Σε αυτά τα παιχνίδια είχε μέσο όρο 14 […]
Footballtalk: ΟΣΦΠ και ΠΑΟΚ έκαναν unboxing το δώρο του Βόλου
FootballTalk – Ανάλυση 23ης Αγωνιστικής Stoiximan Super League Η 23η αγωνιστική άλλαξε τις ισορροπίες στη Stoiximan Super League και στο αυριανό FootballTalk μπαίνουμε βαθιά σε όλα όσα συνέβησαν, ξεκινώντας από την κορυφή της βαθμολογίας!
Παναθηναϊκός – Παρί: Αυτά είπε ο αναλυτής διαιτησίας για την αμφισβητούμενη τελευταία φάση
Η τελευταία επίθεση στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Παρί έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον μπασκετικό κόσμο της Ευρώπης. Στο καθοριστικό σουτ του Νάιτζελ-Χέιζ-Ντέιβς υπήρξε επαφή με τον Καβαλιέρ, ωστόσο οι διαιτητές δεν καταλόγισαν παράβαση, με αποτέλεσμα η Παρί να πάρει τη νίκη. Το περιστατικό σχολίασε ο Todd Warnick, αναλυτής διαιτησίας του BasketNews, ο οποίος […]