Δύο ελληνικές φρεγάτες και δύο F-16 στην Κύπρο – Οι δηλώσεις Δένδια

Το Ιράν συνεχίζει να πλήττει το Ισραήλ και τις αμερικανικές εγκαταστάσεις στον Κόλπο, καθώς ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται σε όλη την περιοχή εν μέσω εντεινόμενων ισραηλινών και αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

Στο Ιράν, οι κοινές επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 555 ανθρώπους, ενώ ο επικεφαλής ασφαλείας Αλί Λαριτζανί διέψευσε τους ισχυρισμούς των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ότι είχε κάνει νέα προσπάθεια για επανέναρξη των πυρηνικών συνομιλιών με την Ουάσινγκτον.

Στο Κουβέιτ, το Υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι «αρκετά» αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη συνετρίβησαν στη χώρα, με όλο το πλήρωμα να επιζεί. Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι τα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν κατά λάθος από την αεράμυνα του Κουβέιτ.

Στον Λίβανο, τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις που εξαπολύθηκαν μετά την εκτόξευση μπαράζ ρουκετών από τη Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου ανακοίνωσε απαγόρευση των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της Χεζμπολάχ.

Αλλού, ένα πετρελαιοφόρο δέχθηκε επίθεση στον Κόλπο του Ομάν, σκοτώνοντας ένα άτομο, ενώ έχουν αναφερθεί επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι και υποσχέθηκε να εκδικηθεί τον θάνατο των Αμερικανών στρατιωτών.

Ανώτερος διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησε για εντατικοποίηση των πυραυλικών επιθέσεων στην Κύπρο, ισχυριζόμενος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επεκτείνει σημαντικά το στρατιωτικό τους αποτύπωμα στο νησί, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

🇮🇷 Iranian general Jabbari: The Americans have relocated most of their fighter jets to Cyprus. We will launch attacks on Cyprus until the Americans are forced to leave it too. pic.twitter.com/1lJOmXzZ0y — Sprinter Press (@SprinterPress) March 2, 2026

Ο στρατηγός των IRGC, Σαρντάρ Τζαμπάρι, σύμφωνα με το ιρανικό μέσο Khabar Fouri, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον μετέφερε τα περισσότερα αεροσκάφη της στην Κύπρο, μια κίνηση την οποία χαρακτήρισε ως πρόκληση που θα προκαλούσε μια δυναμική απάντηση.

«Οι Αμερικανοί έχουν μετακινήσει τα περισσότερα αεροσκάφη τους στην Κύπρο. Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους στην Κύπρο με τέτοια ένταση που οι Αμερικανοί θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το νησί», δήλωσε ο Τζαμπάρι, σε συνέντευξή του που επικαλείται ο Φιλελεύθερος της Κύπρου.

Kύπρος: Τα drone που αναχαιτίστηκαν στο Ακρωτήρι ήταν από τον Λίβανο

Από τον Λίβανο ήταν τα drone που κινούνταν με κατεύθυνση τις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι της Κύπρου σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ. Την ίδια ώρα επικρατεί μεγάλη ανησυχία καθώς το Ιράν δήλωσε ότι θα χτυπήσει σκληρά την Κύπρο. Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή.

Τα drones που κινούνταν προς την κατεύθυνση των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο αναχαιτίστηκαν, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης νωρίτερα το μεσημέρι.

Δευτερόλεπτα αργότερα, ήχησε συναγερμός στο πολιτικό αεροδρόμιο της Πάφου, καθώς τα ραντάρ εντόπισαν «ύποπτα αντικείμενα» στον εναέριο χώρο. Δόθηκε εντολή άμεσης εκκένωσης του αεροδρομίου.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ωστόσο, επιβεβαίωσε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά τη μετακίνηση και την ασφάλεια των υποδομών, διατηρώντας την εθνική ασφάλεια σε επίπεδο πλήρους επιφυλακής.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με Κυπριακά ΜΜΕ, η περιοχή φέρεται να έχει δεχθεί τουλάχιστον επτά επιθέσεις τις τελευταίες ώρες.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Kitasweather, κάμερες από το Πισσούρι κατέγραψαν τέσσερα ξεχωριστά περιστατικά από τις 20:59 το βράδυ μέχρι τις 05:15 τα ξημερώματα.

Όπως αναφέρεται, καταγράφηκαν πολλαπλά αιωρούμενα αντικείμενα – πιθανόν drone ή πύραυλοι – πάνω από την Αγγλική Βάση Ακρωτηρίου. Κάποια φαίνεται να αναχαιτίζονται, ενώ άλλα να καταλήγουν στο έδαφος.

Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η ρευστότητα που διαμορφώνεται μετά την πτώση του καθεστώτος στο Ιράν θέτουν την ελληνική διπλωματία και τις Ένοπλες Δυνάμεις σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής.

To ΚΥΣΕΑ αποφάσισε ότι, η Ελλάδα ενισχύει έμπρακτα το δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου, στέλνοντας σαφές μήνυμα αποτροπής. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ελληνικά μαχητικά F-16 Block, με δύο φρεγάτες τον «Κίμων» και την«Ψαρά».

Επίσης, στην Κύπρο μεταβαίνει εσπευσμένα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας , συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Δημήτρη Χούπη.

Η επίσκεψη αυτή έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, καθώς περιλαμβάνει διαβουλεύσεις με την κυπριακή ηγεσία για τον συντονισμό των ενεργειών σε περίπτωση περαιτέρω αποσταθεροποίησης.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Δένδια:

«Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνομίλησε προ ολίγου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Τις τελευταίες δύο ημέρες είμαι σε διαρκή επικοινωνία με τον ομόλογό μου υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλη Πάλμα.

Μετά τις απρόκλητες επιθέσεις στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσα τον κύριο Πάλμα ότι η Ελλάδα καθόλη τη διάρκεια της παρούσας κρίσης θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι απειλές και οι παράνομες ενέργειες στο έδαφός της.

Κατόπιν αυτού και σύμφωνα με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, αποστέλλεται άμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία η φρεγάτα “Κίμων” μαζί με δεύτερη ελληνική φρεγάτα, η οποία θα φέρει το σύστημα “Κένταυρος” καθώς επίσης αποστέλλεται στην Κυπριακή Δημοκρατία ζεύγος μαχητικών F-16 για να συμβάλει στην άμυνά της απέναντι στις απειλές τις οποίες αντιμετωπίζει.

Για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών με την Κυπριακή Δημοκρατία θα μεταβώ αύριο, μαζί με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, στην Κύπρο, όπου θα γίνω δεκτός από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και θα έχω συνεργασία με τον Βασίλη Πάλμα».