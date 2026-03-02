Η αποστολή των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά», μαζί με ζεύγος F-16 στην Κύπρο, μετά τη δεύτερη επίθεση με drone, αποκτά σαφές επιχειρησιακό αποτύπωμα με στόχο την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντι-drone άμυνας του νησιού.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η παρουσία της «Ψαρά», η οποία φέρει το ελληνικής ανάπτυξης σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου «Κένταυρος», σχεδιασμένο για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων απειλών.

Σε συνδυασμό με τις δυνατότητες αεράμυνας περιοχής της «Κίμων» και την εναέρια κάλυψη των F-16, διαμορφώνεται ένα ολοκληρωμένο πλέγμα προστασίας.

Οι δυνατότητες της φρεγάτας «Κίμων»

Η φρεγάτα «Κίμων», μονάδα πρώτης γραμμής τύπου FDI HN (Belharra) του Πολεμικού Ναυτικού, αποτελεί την πιο προηγμένη αντιαεροπορική πλατφόρμα του ελληνικού στόλου. Διαθέτει 32 κελιά κάθετης εκτόξευσης για πυραύλους Aster 30, ικανούς να προσφέρουν αεράμυνα περιοχής μεγάλης εμβέλειας.

Είναι εξοπλισμένη με ραντάρ Sea Fire τεχνολογίας AESA, που επιτρέπει την ταυτόχρονη παρακολούθηση πολλαπλών εναέριων στόχων, καθώς και με εξελιγμένο σύστημα μάχης. Η «Κίμων» μπορεί να λειτουργεί ως κόμβος αεράμυνας για την ευρύτερη περιοχή επιχειρήσεων.

Αναλυτικά διαθέτει:

– Κάθετους εκτοξευτές για πυραύλους Aster 30 μεγάλης εμβέλειας.

– Ραντάρ AESA Sea Fire ενεργής ηλεκτρονικής σάρωσης.

– Σύστημα μάχης SETIS.

– Αντιαεροπορικά και ανθυποβρυχιακά όπλα, καθώς και πυροβόλο 76 χιλιοστών.

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει κάλυψη αεράμυνας σε μεγάλη ακτίνα, ενισχύοντας την επιχειρησιακή παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η φρεγάτα «Ψαρά» και το σύστημα «Κένταυρος»

Η φρεγάτα «Ψαρά» (κλάσης MEKO 200HN) διαθέτει πυραύλους ESSM για αντιαεροπορική άμυνα μέσης εμβέλειας, σύστημα CIWS Phalanx για εγγύς προστασία και ολοκληρωμένα ραντάρ επιτήρησης.

Κομβικό ρόλο έχει το ελληνικής ανάπτυξης σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου «Κένταυρος», που έχει ενσωματωθεί σε μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού. Το σύστημα, αναπτυγμένο από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, αποτελεί λύση soft-kill για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV), παρεμβάλλοντας τα σήματα επικοινωνίας και καθοδήγησής τους χωρίς χρήση πυρών.

Σε περιβάλλον όπου οι επιθέσεις με drones αποτελούν χαρακτηριστικό των σύγχρονων συγκρούσεων, η παρουσία του «Κένταυρος» ενισχύει ουσιαστικά την επιχειρησιακή ασφάλεια των ναυτικών δυνάμεων.

Το «Κένταυρος» διαθέτει:

– Ικανότητα εντοπισμού και παρεμβολής εχθρικών UAV.

– Δυνατότητα εξουδετέρωσης drones μέσω ηλεκτρονικών παρεμβολών.

– Επιχειρησιακή δοκιμή σε μονάδες επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού.

Η λειτουργία του συστήματος αποκτά αυξημένη σημασία υπό το πρίσμα των επιθέσεων με drone, καθώς παρέχει άμεση και χαμηλού κόστους αντιμετώπιση απειλών μικρού ίχνους.

Ο ρόλος των F-16 Viper

Το ζεύγος των F-16 που έχει αναπτυχθεί είναι διαμόρφωσης Viper (Block 72), η πλέον σύγχρονη έκδοση του τύπου στην Πολεμική Αεροπορία. Τα F-16 Viper φέρουν ραντάρ AESA AN/APG-83, που προσφέρει αυξημένες δυνατότητες εντοπισμού και παρακολούθησης στόχων, επιτρέποντας ταυτόχρονη εμπλοκή πολλαπλών εναέριων απειλών.

Είναι πιστοποιημένα για χρήση πυραύλων AIM-120 AMRAAM και AIM-9 Sidewinder, ενώ μπορούν να εκτελέσουν αποστολές αναχαίτισης και εναέριας περιπολίας (Combat Air Patrol).

Η παρουσία τους προσθέτει κινητή και ευέλικτη διάσταση στην αεράμυνα, λειτουργώντας συμπληρωματικά με τις ναυτικές μονάδες και δημιουργώντας επιπλέον επίπεδο εναέριας κάλυψης για την περιοχή.

