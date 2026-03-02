Από τον Λίβανο ήταν τα drone που κινούνταν με κατεύθυνση τις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι της Κύπρου σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ. Την ίδια ώρα επικρατεί μεγάλη ανησυχία καθώς το Ιράν δήλωσε ότι θα χτυπήσει σκληρά την Κύπρο. Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή.

Τα drones που κινούνταν προς την κατεύθυνση των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο αναχαιτίστηκαν, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης νωρίτερα το μεσημέρι.

Δευτερόλεπτα αργότερα, ήχησε συναγερμός στο πολιτικό αεροδρόμιο της Πάφου, καθώς τα ραντάρ εντόπισαν «ύποπτα αντικείμενα» στον εναέριο χώρο. Δόθηκε εντολή άμεσης εκκένωσης του αεροδρομίου.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ωστόσο, επιβεβαίωσε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά τη μετακίνηση και την ασφάλεια των υποδομών, διατηρώντας την εθνική ασφάλεια σε επίπεδο πλήρους επιφυλακής.

Σε αναβρασμό η Ανατολική Μεσόγειος – «Θα χτυπήσουμε σκληρά την Κύπρο» λέει το Ιράν

Ανώτερος διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησε για εντατικοποίηση των πυραυλικών επιθέσεων στην Κύπρο, ισχυριζόμενος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επεκτείνει σημαντικά το στρατιωτικό τους αποτύπωμα στο νησί, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο στρατηγός των IRGC, Σαρντάρ Τζαμπάρι, σύμφωνα με το ιρανικό μέσο Khabar Fouri, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον μετέφερε τα περισσότερα αεροσκάφη της στην Κύπρο, μια κίνηση την οποία χαρακτήρισε ως πρόκληση που θα προκαλούσε μια δυναμική απάντηση.

«Οι Αμερικανοί έχουν μετακινήσει τα περισσότερα αεροσκάφη τους στην Κύπρο. Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους στην Κύπρο με τέτοια ένταση που οι Αμερικανοί θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το νησί», δήλωσε ο Τζαμπάρι, σύμφωνα με δημοσίευμα.

Πάνω από επτά οι φερόμενες επιθέσεις με drones

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με Κυπριακά ΜΜΕ, η περιοχή φέρεται να έχει δεχθεί τουλάχιστον επτά επιθέσεις τις τελευταίες ώρες.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Kitasweather, κάμερες από το Πισσούρι κατέγραψαν τέσσερα ξεχωριστά περιστατικά από τις 20:59 το βράδυ μέχρι τις 05:15 τα ξημερώματα.

Όπως αναφέρεται, καταγράφηκαν πολλαπλά αιωρούμενα αντικείμενα – πιθανόν drone ή πύραυλοι – πάνω από την Αγγλική Βάση Ακρωτηρίου. Κάποια φαίνεται να αναχαιτίζονται, ενώ άλλα να καταλήγουν στο έδαφος.