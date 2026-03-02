Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Γουάνγκ Γι δήλωσε τη Δευτέρα, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του, ότι το Πεκίνο στηρίζει την Τεχεράνη στην προσπάθειά της να αμυνθεί απέναντι σε επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, καθώς ο πόλεμος εξαπλώνεται στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο CCTV, ο Γουάνγκ ανέφερε στον Άμπας Αραγτσί ότι το Πεκίνο «εκτιμά τη μακρόχρονη φιλία μεταξύ Κίνας και Ιράν, στηρίζει το Ιράν στην υπεράσπιση της κυριαρχίας, της ασφάλειας, της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής του αξιοπρέπειας, καθώς και στην προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων του».

Ο Κινέζος υπουργός πρόσθεσε, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ότι το Πεκίνο «παρότρυνε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να σταματήσουν άμεσα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, να αποφύγουν περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης και να αποτρέψουν τη διάχυση της σύγκρουσης σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή».

