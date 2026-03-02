Οι δυτικές χώρες θα πρέπει να προετοιμαστούν για τον κίνδυνο τρομοκρατικών αντιποίνων ή ακόμα και να γίνουν στόχοι ιρανικών πυραύλων. Η εκτίμηση ειδικών στην ασφάλεια είναι ομόφωνη και εκφράζεται ακόμα και από τον Τζον Μπόλτον, πρώην σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κρίνει πως η εμβέλεια των ιρανικών πυραύλων φθάνει μέχρι την Κεντρική Ευρώπη – δηλαδή το βεληνεκές τους φτάνει στην Ελλάδα και πάει ακόμα παραπέρα. Οπως λέει χαρακτηριστικά: «Ολες οι δυτικές χώρες πρέπει να προετοιμαστούν για τον κίνδυνο τρομοκρατικών αντιποίνων ή και να γίνουν στόχοι ιρανικών πυραύλων».

Ο Μπόλτον πάντα ήθελε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν αλλά έχει ανησυχίες: «Για το εάν ο Τραμπ έχει προετοιμάσει καλά την επέμβαση, συντονιζόμενος με την αντιπολίτευση, διαφορετικά οι επιθέσεις δεν θα είναι αποτελεσματικές και επαρκείς για να ανατρέψουν το καθεστώς. Και για το εάν θα έχει την υπομονή να αντέξει για τον απαραίτητο χρόνο. Δεν αποκλείω το ενδεχόμενο κάποια στιγμή να χρειαστούν αμερικανοί στρατιώτες στο έδαφος». Μιλώντας στη «Repubblica» αξιολογεί τους στόχους ως σωστούς. «Τα πυρηνικά, πυραυλικά και βαλλιστικά προγράμματα του Ιράν και η μακροχρόνια υποστήριξή του στη διεθνή τρομοκρατία είναι νόμιμοι λόγοι για να αναλάβουν οι ΗΠΑ αυτή την ενέργεια. Ομως ανησυχώ για την τάση του Τραμπ να κάνει κάτι και μετά να κηρύξει τη νίκη, όπως στον Δωδεκαήμερο Πόλεμο. Επειτα από μια μέρα βομβαρδισμών κατά του πυρηνικού προγράμματος, ισχυρίστηκε ότι είχαμε καταστρέψει τα πάντα, αλλά αυτό δεν ήταν αλήθεια. Φοβάμαι ότι θα μπορούσε να συνεχίσει για δύο ή τρεις ημέρες και μετά να κηρύξει τη νίκη, γεγονός που θα οδηγήσει σε μια καταστολή ακόμη πιο αιματηρή».

Aυτό ακριβώς τονίζουν και οι «New York Times»: «Ο πρόεδρος δεν έχει ακόμη δώσει μια εξήγηση για το γιατί αυτή η εκστρατεία θα τελειώσει καλύτερα από τις προσπάθειες αλλαγής καθεστώτος στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Αυτοί οι πόλεμοι ανέτρεψαν επίσης κυβερνήσεις. Ωστόσο, η απογοητευτική, αιματηρή κληρονομιά τους άφησε τους Αμερικανούς εύλογα επιφυλακτικούς απέναντι στις αόριστες στρατιωτικές επιχειρήσεις».

Οι Φρουροί της Επανάστασης είναι εκείνοι που προβληματίζουν τον Μπόλτον περισσότερο, καθώς ελέγχουν το 40% της οικονομίας, τους πυραύλους, τα πυρηνικά προγράμματα και είναι «η πραγματική κυβέρνηση. Οι αγιατολάχ είναι πιο θρησκευτικές προσωπικότητες, ένα ιδεολογικό μέτωπο. Αν οι άνθρωποι αρχίσουν να βλέπουν ρήγματα στην κορυφή, αποκτούν θάρρος και το καθεστώς μπορεί να καταρρεύσει. Αυτό συμβαίνει στις αυταρχικές κυβερνήσεις, αλλά πρέπει να το ενθαρρύνουμε».

Η Ευρώπη πρέπει να ανησυχεί; «Ολοι πρέπει να ανησυχούν για τον κίνδυνο οι Ιρανοί να διεξάγουν τρομοκρατικές δραστηριότητες στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το έχουν κάνει στο παρελθόν, και σίγουρα είναι ικανοί να το κάνουν ξανά. Οι πύραυλοι της Τεχεράνης μπορούν να φτάσουν στην Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι στο οποίο θα έπρεπε να είχατε ήδη δώσει μεγαλύτερη προσοχή πριν από λίγο καιρό. Η εμβέλεια των ιρανικών πυραύλων μπορεί να φθάσει μέχρι την ανατολική αλλά και την κεντρική Ευρώπη».