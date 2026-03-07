Με αυξημένο ενδιαφέρον παρακολουθεί ο βρετανικός Τύπος τις εξελίξεις στην Κύπρο, με συνεχείς αναφορές και συνεντεύξεις σε κορυφαία διεθνή μέσα. Μέσα σε ένα 24ωρο, ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος παραχώρησε ακόμη μία συνέντευξη, αυτή τη φορά στη δημοφιλή εκπομπή Newsnight του BBC.

Ο κ. Κόμπος επισήμανε ότι η κατάσταση στην Κύπρο παραμένει υπό έλεγχο, παρά την ανησυχία που προκάλεσε το πρόσφατο περιστατικό με ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος κοντά σε βρετανική βάση. Τόνισε ότι η καθημερινότητα στο νησί συνεχίζεται κανονικά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η ζωή συνεχίζεται κανονικά», ενώ υπογράμμισε πως σχολεία, πανεπιστήμια, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας λειτουργούν χωρίς διακοπή.

Αναφερόμενος στην ετοιμότητα των αρχών, σημείωσε ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί αρκετοί συναγερμοί ή ψευδείς συναγερμοί. Παρά ταύτα, οι πολίτες έχουν επιδείξει ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα, ενώ οι κυπριακές αρχές έχουν ενισχύσει ουσιαστικά τις δυνατότητές τους για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, ακολουθώντας οδηγίες στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων.

Οι βρετανικές βάσεις και η διαχείριση της κρίσης

Σε ό,τι αφορά τις βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στην Κύπρο, ο Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι το ζήτημα προκαλεί εύλογες ανησυχίες. Υπενθύμισε πως η δυσαρέσκεια της Λευκωσίας είχε εκφραστεί τόσο πριν όσο και αμέσως μετά το περιστατικό, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η άμεση προτεραιότητα είναι η αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης. «Αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στο πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση», δήλωσε, προσθέτοντας ότι μετά την αποκλιμάκωση θα πραγματοποιηθεί συνολική αποτίμηση των γεγονότων και των πιθανών συνεπειών.

Απαντώντας σε ερώτηση για το μέλλον των βρετανικών βάσεων, ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι το θέμα παραμένει στην ατζέντα των συζητήσεων μεταξύ Λευκωσίας και Λονδίνου εδώ και χρόνια. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι μια πιο ουσιαστική συζήτηση θα πρέπει να ακολουθήσει μετά από προσεκτική αξιολόγηση των πρόσφατων εξελίξεων.

Επαφές με ΗΠΑ και περιφερειακή αστάθεια

Ο Κύπριος Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις επαφές του με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο, εκτιμώντας ότι η τρέχουσα κρίση στην ευρύτερη περιοχή δεν πρόκειται να λήξει σύντομα. Όπως είπε, υπάρχει έντονη ανησυχία σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς ζητήματα όπως η ενέργεια, ο πληθωρισμός, η οικονομία και η ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα επηρεάζουν άμεσα πολλές χώρες.