Καθυστέρηση σημειώνεται στην αποστολή του βρετανικού αντιτορπιλικού Dragon προς την Κύπρο, καθώς – σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Daily Telegraph – η ναυτική βάση όπου προετοιμάζεται λειτουργεί μόνο από τις εννέα το πρωί έως τις πέντε το απόγευμα. Το ρεπορτάζ επικαλείται πηγές του συνδικάτου Prospect.

Όπως αναφέρει το συνδικάτο, που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στη βάση του Πόρτσμουθ όπου βρίσκεται αγκυροβολημένο το Dragon, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας έχει επιβάλει αυστηρό ωράριο 9 με 5 για λόγους μείωσης του κόστους. Αυτό, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του Prospect, Μάικ Κλάνσι, καθυστερεί την προετοιμασία του πλοίου παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού.

Το συνδικάτο επισημαίνει ότι οι αλλαγές στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών στο λιμάνι, μετά τη συμφωνία του υπουργείου Άμυνας με την εταιρεία Serco Marine Services, οδήγησαν σε περιορισμό της προηγούμενης 24ωρης λειτουργίας. Ως αποτέλεσμα, υποστηρίζει, επηρεάζεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα του στόλου.

Από την πλευρά της, η Serco απορρίπτει τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι οι εργασίες εκτελούνται κανονικά. Σύμφωνα με την εταιρεία, το βασικό ωράριο είναι από τις 7 το πρωί έως τις 7 το βράδυ, με δυνατότητα υπερωριών όταν αυτό απαιτείται.

Η Daily Telegraph αναφέρει ότι το Dragon θα χρειαστεί περισσότερες από δύο εβδομάδες για να φτάσει στην Κύπρο, καθώς πέρα από τον ανεφοδιασμό του απαιτείται και συντήρηση διάρκειας μίας εβδομάδας σε ξηρά αποβάθρα.

Ο υφυπουργός Άμυνας Άλ Καρνς δήλωσε ότι το πλοίο πρέπει να υποβληθεί σε σειρά τεχνικών εργασιών και να αναδιαμορφωθεί για διαφορετική αποστολή πριν αναχωρήσει για την ανατολική Μεσόγειο. Όπως σημείωσε, δεν πρόκειται να αποπλεύσει μέχρι να ολοκληρωθούν «μια σειρά διαφορετικών εργασιών συντήρησης» από τους μηχανικούς.

Κριτική κατά του Κιρ Στάρμερ για την καθυστέρηση

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δέχεται έντονη κριτική επειδή, σύμφωνα με τους επικριτές του, χρειάστηκαν πάνω από 72 ώρες μετά την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή για να αποφασίσει την αποστολή του αντιτορπιλικού τύπου 45 στην περιοχή.

Παράλληλα, του καταλογίζεται ότι δεν είχε προνοήσει εγκαίρως, παρότι υπήρχαν εκτιμήσεις πως μια πολεμική σύγκρουση ήταν πιθανή. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ το Βασιλικό Ναυτικό του Ηνωμένου Βασιλείου διαθέτει έξι αντιτορπιλικά τύπου 45, τα τρία είναι παροπλισμένα για συντήρηση, ενώ τα υπόλοιπα τρία χρειάζονται χρόνο προετοιμασίας πριν μπορέσουν να επιχειρήσουν.