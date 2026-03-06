Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η φρεγάτα του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού Federico Martinengo απέπλευσε πριν από λίγο από τον Τάραντα με προορισμό την Κύπρο. Το πολεμικό πλοίο αναμένεται να φτάσει στα ανοικτά της Μεγαλονήσου μέσα στις επόμενες σαράντα οκτώ ώρες.

Στη Martinengo επιβαίνουν 160 μέλη του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού. Με την αποστολή αυτή, η Ρώμη συμμετέχει στην κοινή πρωτοβουλία για στήριξη και επίδειξη ουσιαστικής αλληλεγγύης προς την Κύπρο, πρωτοβουλία που έχει αναληφθεί από κοινού με την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ολλανδία.