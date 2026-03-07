Το Ηνωμένο Βασίλειο προετοιμάζει το αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales για ενδεχόμενη αποστολή στη Μέση Ανατολή, μειώνοντας τον χρόνο που θα απαιτηθεί για την επιχειρησιακή του ετοιμότητα, σύμφωνα με το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας.

Η κίνηση αυτή δεν σημαίνει ότι το αεροπλανοφόρο, που εδρεύει στο Πόρτσμουθ και χρησιμοποιείται για τη μεταφορά μαχητικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων, θα σταλεί άμεσα στον Περσικό Κόλπο, καθώς η ένταση στην περιοχή κλιμακώνεται. Ωστόσο, η ετοιμότητα της ναυαρχίδας του Βασιλικού Ναυτικού αυξάνεται.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Independent, δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση για την αποστολή του HMS Prince of Wales.

Ενίσχυση της βρετανικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε στην Independent: «Ενισχύουμε τη στρατιωτική παρουσία του Ηνωμένου Βασιλείου στη Μέση Ανατολή από τον Ιανουάριο. Έχουμε ήδη αναπτύξει δυνάμεις για την προστασία των Βρετανών πολιτών και των συμμάχων μας στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών Typhoon και F-35, συστημάτων αεράμυνας και επιπλέον 400 στρατιωτών στην Κύπρο».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Από την έναρξη των επιθέσεων, βρετανικά μαχητικά επιχειρούν καταρρίπτοντας drones, ενώ έχουν σταλεί επιπλέον μέσα για την ενίσχυση της αεράμυνας, όπως περισσότερα Typhoon και ελικόπτερα Wildcat εξοπλισμένα με πυραύλους κατά drones».

«Το HMS Prince of Wales βρίσκεται ήδη σε υψηλή ετοιμότητα και ενισχύουμε περαιτέρω την προπαρασκευή του, μειώνοντας τον χρόνο που θα χρειαστεί για τυχόν ανάπτυξη», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Το αεροπλανοφόρο κλάσης Queen Elizabeth αποτελεί τη ναυαρχίδα του Βασιλικού Ναυτικού. Η αύξηση της ετοιμότητάς του δεν εμποδίζει την εκτέλεση άλλων προγραμματισμένων αποστολών.

Συνεργασία με τις ΗΠΑ και επιχειρήσεις από βρετανικές βάσεις

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν βρετανικές βάσεις για «συγκεκριμένες αμυντικές επιχειρήσεις» με στόχο την αποτροπή εκτόξευσης πυραύλων από το Ιράν στην περιοχή.

Ένα ελικόπτερο Merlin έχει σταλεί στη Μέση Ανατολή για εναέρια επιτήρηση, ενώ μαχητικά Typhoon και F-35 της RAF συνεχίζουν επιχειρήσεις πάνω από την Ιορδανία, το Κατάρ και την Κύπρο.

Παράλληλα, αμερικανικά βομβαρδιστικά προσγειώθηκαν στη Βρετανία, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι το Ιράν θα «πληγεί πολύ σκληρά» σε νέο γύρο επιθέσεων. Το πρώτο B-1 Lancer έφτασε στη βάση RAF Fairford στο Gloucestershire το βράδυ της Παρασκευής, ενώ τρία ακόμη ακολούθησαν το Σάββατο το πρωί.