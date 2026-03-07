Στην καρδιά των εξελίξεων εδώ στο Ισραήλ, με τις τελευταίες εκτιμήσεις των επιτελών των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων να κάνουν λόγο πλέον για ένα πόλεμο που μπορεί να διαρκέσει ακόμη και 100 ημέρες, ο Τύπος και η στρατιωτική ηγεσία εκπέμπουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ο πόλεμος με το Ιράν δεν αφορά πλέον μια «ανταλλαγή πληγμάτων», αλλά μια ριζική αναδιάταξη της Μέσης Ανατολής. Με βάση τις αναλύσεις της «Haaretz», της «Jerusalem Post» και τις ενημερώσεις της IDF, ο στρατηγικός αντικειμενικός σκοπός του Ισραήλ κινείται σε τρεις άξονες.

Ο πρώτος και ξεκάθαρος στόχος για το Τελ Αβίβ είναι η οριστική εξουδετέρωση του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Για δεκαετίες ολόκληρες στους σχεδιασμούς των Ισραηλινών η Τεχεράνη αποτελούσε το «κεφάλι του χταποδιού». Ισραηλινά δημοσιεύματα επιβεβαιώνουν ότι οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται στην πλήρη καταστροφή των υποδομών εμπλουτισμού ουρανίου στο Νατάνζ και το Φορντό. Ο στόχος δεν είναι η καθυστέρηση, αλλά η οριστική ακύρωση της δυνατότητας του Ιράν να καταστεί πυρηνική δύναμη, κάτι που το Ισραήλ θεωρεί υπαρξιακή αναγκαιότητα.

Ο δεύτερος στόχος είναι αποσύνθεση του «Αξονα της Αντίστασης», καθώς σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές στα περισσότερα think tank της χώρας, το Ισραήλ επιδιώκει να αποκόψει τους βραχίονες του

Ιράν – τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο και τους Χούθι στην Υεμένη – ώστε να αφήσει το καθεστώς της Τεχεράνης χωρίς περιφερειακά ερείσματα. Η καταστροφή των αποθηκών βαλλιστικών πυραύλων εντός του Ιράν στοχεύει στην αφαίρεση της δυνατότητας του καθεστώτος να προβάλει ισχύ μακριά από τα σύνορά του.

Ο τρίτος στόχος είναι η υπονόμευση και ανατροπή του καθεστώτος της Τεχεράνης, καθώς είναι πλέον φανερό από την αρθρογραφία των «Times of Israel» ότι υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια «αποκεφαλισμού» της ιεραρχίας των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC). Πλήττοντας τα κέντρα λήψης αποφάσεων και τις οικονομικές υποδομές που συντηρούν το καθεστώς, το Ισραήλ προσδοκά να ενισχύσει τις εσωτερικές φωνές αμφισβήτησης στο Ιράν, ελπίζοντας σε μια κατάρρευση εκ των έσω.

Το διακύβευμα για το Ισραήλ είναι μεγάλο και το κλίμα στο Τελ Αβίβ είναι ηλεκτρισμένο. Ενώ η κυβέρνηση Νετανιάχου εμφανίζεται αποφασισμένη για ένα «χτύπημα που θα θυμούνται για γενιές», ο Τύπος προειδοποιεί για το κόστος μιας παρατεταμένης σύγκρουσης. Ωστόσο, η κοινή συνιστάμενη των δημοσιευμάτων και των αναλύσεων είναι μία: Το Ισραήλ δεν δέχεται πλέον την πολιτική της «ανάσχεσης»· επιδιώκει την ολοκληρωτική νίκη που θα εξασφαλίσει την ασφάλεια της χώρας για τις επόμενες δεκαετίες.

Οι ισραηλινές Ενοπλες Δυνάμεις συνεχίζουν την εκκαθάριση των θυλάκων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, η ισραηλινή αεροπορία συνεχίζει να χτυπά στόχους στην ιρανική επικράτεια και οι σχεδιασμοί για μια έναρξη επιχειρήσεων κατά των Χούθι είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, στο τελικό στάδιο.