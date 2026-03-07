Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απηύθυνε δηλώσεις από τη Φλόριντα, όπου συναντάται με ξένους ηγέτες, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ τα πηγαίνουν «καταπληκτικά» στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε πως η Ουάσιγκτον επιτυγχάνει σημαντικά αποτελέσματα και συνεχίζει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις που αφορούν το Ιράν.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, οι αμερικανικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης. Ο πρόεδρος ανέφερε ότι το ναυτικό, η αεροπορία και οι υποδομές επικοινωνιών του Ιράν έχουν δεχθεί ισχυρά πλήγματα, ενώ χαρακτήρισε την επιχείρηση «μεγάλη επιτυχία».

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και οι απώλειες

Μιλώντας σε εκδήλωση στη Φλόριντα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 42 ιρανικά πολεμικά πλοία τις τελευταίες ημέρες και εξουδετέρωσαν μεγάλο μέρος της αεροπορικής ισχύος και των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων του Ιράν. Πρόσθεσε ότι προηγούμενες επιθέσεις στόχευσαν εγκαταστάσεις που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, υποστηρίζοντας πως η Τεχεράνη βρισκόταν κοντά στην απόκτηση πυρηνικού όπλου πριν από τα πλήγματα.

Ο πρόεδρος αναμένεται να μεταβεί στη Βάση της Πολεμικής Αεροπορίας του Ντόβερ για την τελετή μεταφοράς των σορών έξι Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν μέχρι στιγμής στη σύγκρουση. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν επίσης ότι περισσότεροι από 28.000 Αμερικανοί πολίτες έχουν επιστρέψει με ασφάλεια από χώρες της Μέσης Ανατολής, μετά τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Επιχείρηση επαναπατρισμού και δηλώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε ότι η επιχείρηση επαναπατρισμού συνεχίζεται, καθώς πολλοί Αμερικανοί έχουν μετακινηθεί προσωρινά σε άλλες χώρες ή βρίσκονται καθ’ οδόν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Αυτοί οι αριθμοί δεν περιλαμβάνουν τους πολλούς Αμερικανούς που έχουν μετακινηθεί με ασφάλεια σε άλλες χώρες ή εκείνους που έχουν φύγει από τη Μέση Ανατολή αλλά βρίσκονται ακόμη σε ταξίδι προς τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Βοηθός Υπουργός Εξωτερικών Ντίλαν Τζόνσον.

Ο Τζόνσον πρόσθεσε ότι το Υπουργείο έχει ολοκληρώσει περισσότερες από δώδεκα πτήσεις τσάρτερ, μέσω των οποίων έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια χιλιάδες Αμερικανοί πολίτες από την περιοχή.

Δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «έκαναν χάρη στον κόσμο» με την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας πως η εκστρατεία αποτελεί πράξη υπέρ της διεθνούς ασφάλειας. Σε δηλώσεις του, ανέφερε ότι, σε κλίμακα από το 0 έως το 10, η πρόοδος της αμερικανικής επιχείρησης κατά του Ιράν βρίσκεται στο 15, υπογραμμίζοντας έτσι την αποφασιστικότητα της Ουάσιγκτον να συνεχίσει τη στρατιωτική της δράση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον πόλεμο ως «μια υπηρεσία που παρέχουμε, όχι για τη Μέση Ανατολή αλλά για ολόκληρο τον κόσμο», δίνοντας έμφαση στη διεθνή διάσταση της επιχείρησης. Αναφερόμενος στα θύματα των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων, ο Τραμπ είπε: «Ήταν άρρωστοι άνθρωποι, πολύ άρρωστοι άνθρωποι», αποδίδοντας τις ενέργειες των δυνάμεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην ανάγκη αντιμετώπισης επικίνδυνων αντιπάλων.