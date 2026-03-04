Με την γνωστή του έπαρση εμφανίσθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης το βράδυ της Τετάρτης (4/3) στον Λευκό Οίκο, όπου μίλησε για τον πόλεμο στο Ιράν.

«Τα πάμε πολύ καλά στο μέτωπο του πολέμου, για να το θέσω ήπια», είπε αρχικά ο Αμερικανός πρόεδρος για να προσθέσει: «Κάποιος με ρώτησε “σε μια κλίμακα του 10, πού θα βαθμολογούσατε (τον πόλεμο στο Ιράν)”; Είπα περίπου 15». Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ακόμη, ότι «οι πύραυλοι του Ιράν καταρρίπτονται γρήγορα, οι εκτοξευτές τους καταστρέφονται».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στις επιθέσεις του Ιράν σε γειτονικές του χώρες, αλλά χωρίς να σταθεί ιδιαίτερα σε αυτές. «Επιτίθενται στους γείτονές τους. Επιτίθενται -σε ορισμένες περιπτώσεις- στους συμμάχους τους ή όχι πολύ καιρό πριν, στους συμμάχους τους. Και, ξέρετε, είναι πραγματικά ένα έθνος που ήταν εκτός ελέγχου» είπε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπαινίχθηκε για άλλη μια φορά, ότι δεν έχει άποψη, για το ποιος θα μπορούσε να ηγηθεί του Ιράν μετά τον θάνατο των ηγετών του. «Η ηγεσία τους απλώς εξαφανίζεται γρήγορα» είπε και πρόσθεσε: «Όλοι όσοι φαίνεται να θέλουν να γίνουν ηγέτες, καταλήγουν νεκροί».