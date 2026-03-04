Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε την Τετάρτη (4/3), ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ σκότωσαν έναν Ιρανό αξιωματούχο, ο οποίος φέρεται να ηγείτο ομάδας, η οποία σχεδίαζε να δολοφονήσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανακοίνωση για τον θάνατο του Ιρανού αξιωματούχου, του οποίου το όνομα δεν δόθηκε στη δημοσιότητα, έγινε στο πλαίσιο ενημέρωσης για τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του τετραήμερου πολέμου με το Ιράν. Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, εξήρε την επιχείρηση, η οποία όπως είπε, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (3/3), διευκρινίζοντας ωστόσο, ότι ο Ιρανός αξιωματούχος δεν αποτελούσε τον αρχικό στόχο του πολέμου.

«Ο επικεφαλής της μονάδας που θα προσπαθούσε να δολοφονήσει τον Πρόεδρο Τραμπ, εντοπίστηκε και σκοτώθηκε. Το Ιράν σχεδίαζε να σκοτώσει τον Πρόεδρο Τραμπ και ο Πρόεδρος Τραμπ είχε τον τελευταίο λόγο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χέγκσεθ στους δημοσιογράφους.

Το 2024 το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε απαγγείλει κατηγορίες σε βάρος ενός Ιρανού άνδρα για συμμετοχή σε φερόμενο σχέδιο, που σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές είχε διαταχθεί από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν με στόχο τη δολοφονία του Τραμπ, τότε νεοεκλεγέντος Προέδρου των ΗΠΑ. Η Τεχεράνη έχει αρνηθεί κατηγορηματικά τις κατηγορίες, ότι επιχείρησε να στοχοποιήσει τον Τραμπ ή άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο Τραμπ είχε αναφερθεί στο υποτιθέμενο ιρανικό σχέδιο την Κυριακή (1/3), όταν μίλησε για κοινή αμερικανοϊσραηλινή επιχείρηση, που οδήγησε στον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δηλώνοντας στο ABC News: «Τον πρόλαβα πριν με προλάβει».

Ωστόσο, ο Χέγκσεθ τόνισε πως ο Τραμπ δεν είχε ποτέ αναφέρει την παρακολούθηση του επικεφαλής της ιρανικής μονάδας ως προτεραιότητα για το Πεντάγωνο. «Αν και δεν ήταν ο στόχος της αποστολής – στην πραγματικότητα, δεν τέθηκε ποτέ ως θέμα από τον Πρόεδρο ή οποιονδήποτε άλλον – εγώ και άλλοι φροντίσαμε, ώστε όσοι ευθύνονταν, να συμπεριληφθούν τελικά στη λίστα στόχων», δήλωσε ο Χέγκσεθ.

Εξέλιξη των επιχειρήσεων στο Ιράν

Ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, ανέφερε ότι ο αμερικανικός στρατός σημειώνει σταθερή πρόοδο απέναντι στο Ιράν, μετά από αλλεπάλληλους γύρους σφοδρών επιθέσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ιρανικές εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων μεγάλης εμβέλειας έχουν μειωθεί κατά 86% σε σχέση με την πρώτη ημέρα των συγκρούσεων, ενώ οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μειώθηκαν κατά 73%.

Ο Κέιν πρόσθεσε, ότι οι αμερικανικές επιθέσεις επεκτείνονται, καθώς οι ΗΠΑ εδραιώνουν τοπική αεροπορική υπεροχή κατά μήκος των νοτίων ακτών του Ιράν. «Τώρα θα αρχίσουμε να προχωρούμε προς το εσωτερικό, πλήττοντας ολοένα και βαθύτερα ιρανικά εδάφη και δημιουργώντας μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων για τις αμερικανικές δυνάμεις», δήλωσε ο Κέιν.