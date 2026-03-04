Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επανέλαβε σήμερα την κατηγορηματική του αντίθεση στην επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι η σύγκρουση αυτή ισοδυναμεί με μια επικίνδυνη «ρώσικη ρουλέτα» για τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων.

Ο Σάντσεθ απάντησε στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε να διακόψει τις εμπορικές σχέσεις με τη Μαδρίτη λόγω της στάσης της ισπανικής κυβέρνησης απέναντι στη σύγκρουση.

«Με αυτό τον τρόπο ξεκινούν οι μεγάλες καταστροφές της ανθρωπότητας … Δεν μπορείς να παίζεις ρώσικη ρουλέτα με την τύχη εκατομμύριων», δήλωσε ο Σάντσεθ σε τηλεοπτικό του διάγγελμα προς τους πολίτες, επιμένοντας στην ανάγκη αποφυγής της στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Η ένταση μεταξύ των δύο συμμάχων στο ΝΑΤΟ αυξήθηκε μετά τις δηλώσεις του Σάντσεθ, ο οποίος χαρακτήρισε τους αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Ιράν «απερίσκεπτους και παράνομους». Παράλληλα, απαγόρευσε τη χρήση των ναυτικών και αεροπορικών βάσεων στη νότια Ισπανία από αμερικανικά αεροσκάφη για την επίθεση κατά της Τεχεράνης.

«Όχι στον πόλεμο»

Ο Ισπανός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ο κόσμος δεν μπορεί να επιλύσει τα προβλήματά του μέσω συγκρούσεων και βομβαρδισμών. «Η θέση της ισπανικής κυβέρνησης μπορεί να συνοψισθεί σε τρεις λέξεις: Όχι στον πόλεμο», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι αυτή η στάση είναι σταθερή και συνεπής.

«Δεν θα είμαστε συνένοχοι σε κάτι που είναι κακό για τον κόσμο ή αντίθετο στις αξίες και τα συμφέροντά μας απλά και μόνο για να αποφύγουμε τα αντίποινα από κάποιον», πρόσθεσε ο Σάντσεθ, αναφερόμενος εμμέσως στις εμπορικές απειλές του Τραμπ.

Οι συνέπειες ενός νέου πολέμου

Ο Σάντσεθ υπενθύμισε τις αρνητικές παράπλευρες συνέπειες του πολέμου στο Ιράκ, από την άνοδο της τζιχαντιστικής τρομοκρατίας έως την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας. Τόνισε ότι οι επιπτώσεις μιας νέας επίθεσης στο Ιράν είναι απρόβλεπτες και δεν θα συμβάλουν στη δημιουργία μιας πιο δίκαιης διεθνούς τάξης.

Live όλες οι εξελίξεις στα nea.gr