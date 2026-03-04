Δύο ελληνικά F-16 απογειώθηκαν από την Κύπρο για να αναχαιτίσουν drone που εντοπίστηκε στον εναέριο χώρο του Λιβάνου, λίγο πριν αυτό εισέλθει στο FIR της Κύπρου. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών και αυξημένο συναγερμό στην περιοχή. Την ίδια στιγμή, η πρωινή πτήση από Αθήνα προς Λάρνακα αναγκάστηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για λόγους ασφαλείας, εξαιτίας του συμβάντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΡΙΚ, ο συναγερμός επεκτάθηκε και στην Αμερικανική πρεσβεία στη Λευκωσία. Το προσωπικό μεταφέρθηκε προληπτικά στα υπόγεια του κτιρίου, μέχρι να ολοκληρωθεί ο απαραίτητος έλεγχος ασφαλείας από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η κατάσταση επανήλθε στην ομαλότητα λίγο πριν από τις 10:00 το πρωί, όταν ο συναγερμός έληξε και οι εργαζόμενοι της πρεσβείας επέστρεψαν στις θέσεις τους. Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, πολίτες παρατήρησαν την παρουσία των ελληνικών μαχητικών F-16 στον κυπριακό εναέριο χώρο, γεγονός που επιβεβαίωσε την κινητοποίηση των δυνάμεων άμυνας.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ανέφερε ότι «εντοπίστηκε πιθανό ύποπτο αντικείμενο, στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου. Για προληπτικούς λόγους λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση και, εφόσον απαιτηθεί, την αντιμετώπιση του περιστατικού. Για το αποτέλεσμα θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

