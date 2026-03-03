Οι δύο φρεγάτες, η FDI «Κίμων» και η «Ψαρά», τύπου ΜΕΚΟ, αναμένεται να φτάσουν στην Κύπρο τις πρωινές ώρες της Τετάρτης. Ποιες είναι οι κινήσεις της ελληνικής πλευράς, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Να στήσουν αντιαεροπορικό και αντί-drone θόλο επιχειρούν οι ένοπλες δυνάμεις με την αποστολή των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» στην Κύπρο, τη μεταστάθμευση τεσσάρων F-16 στην Πάφο και τη μετακίνηση πυροβολαρχίας Patriot στην Κάρπαθο.

Τα δύο ζεύγη F-16 βρίσκονται στην Πάφο από το απόγευμα της Δευτέρας. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, αεροσκάφος C-130 της πολεμικής αεροπορίας μετέφερε και τον απαραίτητο εξοπλισμό υποστήριξης.

Τα ελληνικά μαχητικά είναι οπλισμένα με πυραύλους αέρος – αέρος και εξωτερικές δεξαμενές καυσίμου.

Οι δύο φρεγάτες, η FDI «Κίμων» και η «Ψαρά», τύπου ΜΕΚΟ, θα φτάσουν στην Κύπρο τις πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Αξίζει, ακόμη, να υπογραμμιστεί πως η πυροβολαρχία Patriot μπορεί να αναλάβει και την αντιβαλλιστική άμυνα, παρέχοντας συνολική προστασία από απειλές.

Η «Ψαρά» φέρει σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου – Η «Κίμων» είναι η πιο σύγχρονη αντιαεροπορική πλατφόρμα

Ιδιαίτερη σημασία έχει η παρουσία της «Ψαρά», η οποία φέρει το ελληνικής ανάπτυξης σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου «Κένταυρος» για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων απειλών, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες αεράμυνας περιοχής της «Κίμων» και την εναέρια κάλυψη των F-16.

Η φρεγάτα «Κίμων», αποτελεί την πιο σύγχρονη αντιαεροπορική πλατφόρμα του ελληνικού στόλου. Διαθέτει 32 κελιά κάθετης εκτόξευσης για πυραύλους Aster 30, οι οποίοι παρέχουν δυνατότητα αεράμυνας περιοχής μεγάλης εμβέλειας.

Εξοπλίζεται με το ραντάρ Sea Fire τεχνολογίας AESA.

Η φρεγάτα «Ψαρά» (κλάσης MEKO 200HN) διαθέτει πυραύλους ESSM για αντιαεροπορική άμυνα μέσης εμβέλειας, σύστημα CIWS Phalanx για εγγύς προστασία και ολοκληρωμένα ραντάρ επιτήρησης.

Ιδιαίτερη σημασία, ωστόσο, έχει η παρουσία του ελληνικής ανάπτυξης συστήματος ηλεκτρονικού πολέμου «Κένταυρος», που έχει ενσωματωθεί σε μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού.

Το «Κένταυρος», που αναπτύχθηκε από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, είναι σύστημα παρεμβολών (soft-kill) σχεδιασμένο για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV). Εντοπίζει και παρεμβάλλει τα σήματα επικοινωνίας και καθοδήγησης των drones, διακόπτοντας τη λειτουργία τους χωρίς χρήση πυρών.

Ο ρόλος των F-16 Viper

Το ζεύγος των F-16 που αναπτύσσεται είναι διαμόρφωσης Viper (Block 72), η πλέον σύγχρονη έκδοση του τύπου στην Πολεμική Αεροπορία.

Είναι πιστοποιημένα για χρήση πυραύλων αέρος-αέρος AIM-120 AMRAAM μέσης εμβέλειας και AIM-9 Sidewinder μικρής εμβέλειας, ενώ μπορούν να εκτελέσουν αποστολές αναχαίτισης και εναέριας περιπολίας (Combat Air Patrol).