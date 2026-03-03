Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών κάλεσε σήμερα τη διεθνή κοινότητα να προχωρήσει σε πλήρη διακοπή των σχέσεων με το Ιράν, κατά τη διάρκεια βιντεοδιάσκεψης με ξένους πρεσβευτές στο Ισραήλ, την τέταρτη ημέρα του πολέμου κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Μετά την επίθεση του Ιράν σε όλους τους γείτονές του και τη σφαγή του ίδιου του λαού, χώρες σε όλο τον κόσμο πρέπει να διακόψουν κάθε σχέση με αυτή τη χώρα», δήλωσε ο Γκίντεον Σάαρ στη βιντεοδιάσκεψη, στην οποία συμμετείχαν περίπου 60 πρεσβευτές διαπιστευμένοι στις ισραηλινές αρχές, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

