Λίγες ημέρες πριν από τις συντονισμένες στρατιωτικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, το chatbot Grok της xAI είχε ήδη προβλέψει με ακρίβεια την ημερομηνία. Η αποκάλυψη προήλθε από ρεπορτάζ της Jerusalem Post, δημοσιευμένο στις 25 Φεβρουαρίου, όπου τέθηκε στις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης το ερώτημα: «Πότε θα επιτεθούν οι ΗΠΑ στο Ιράν;»

Στην έρευνα συμμετείχαν τέσσερα συστήματα — το Claude της Anthropic, το Gemini της Google, το Grok της xAI και το ChatGPT της OpenAI. Από αυτά, μόνο το Grok εντόπισε σωστά την ημερομηνία, προβλέποντας «μια περιορισμένη αμερικανική επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου 2026, που συνδέεται με το αποτέλεσμα των συνομιλιών της Γενεύης». Όταν η δοκιμή επαναλήφθηκε σε νεότερη beta έκδοση, το Grok αναγνώρισε την αβεβαιότητα αλλά επιβεβαίωσε την ίδια ημερομηνία.

Τα υπόλοιπα μοντέλα δεν κατάφεραν να προβλέψουν σωστά. Το Claude αρχικά απέφυγε να ορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία, προτείνοντας τελικά τις 7 ή 8 Μαρτίου. Το Gemini τοποθέτησε την πιθανή επίθεση μεταξύ 4 και 6 Μαρτίου, ενώ το ChatGPT ανέφερε αρχικά την 1η Μαρτίου και στη συνέχεια αναθεώρησε για τις 3 Μαρτίου, μετά από περαιτέρω ανάλυση.

Ο Elon Musk σχολίασε στο X λίγο μετά την έναρξη των επιθέσεων, σημειώνοντας: «Η πρόβλεψη του μέλλοντος είναι το καλύτερο μέτρο νοημοσύνης». Το σχόλιο αυτό ενίσχυσε τη συζήτηση γύρω από τις δυνατότητες των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και τον ρόλο τους στην ανάλυση διεθνών εξελίξεων.

