Οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν την επίθεσή τους στην Τεχεράνη και τη Βηρυτό, συμπεριλαμβανομένης μιας επίθεσης στο ιρανικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα, καθώς ο αριθμός των νεκρών στο Ιράν και τον Λίβανο ξεπερνά τους 600 ανθρώπους.

Οι Σαουδαραβικές αρχές αναφέρουν ότι δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ, προκαλώντας περιορισμένη πυρκαγιά και μικρές ζημιές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα μπορούσε να διαρκέσει περίπου τέσσερις εβδομάδες , δεσμευόμενος ότι η Ουάσινγκτον θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να καταστρέψει τις πυραυλικές και πυρηνικές δυνατότητες της Τεχεράνης.

Το Ιράν έπληξε ενεργειακές υποδομές σε όλο τον Κόλπο, με αποτέλεσμα οι παγκόσμιες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου να ανέβουν απότομα. Η κρατική εταιρεία πετρελαίου του Κατάρ ανέστειλε κάθε παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου μετά από δύο από τις εγκαταστάσεις της που δέχτηκαν επίθεση.

Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) του Ιράν αναφέρει ότι το Στενό του Ορμούζ – από το οποίο διέρχεται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου – είναι πλέον «κλειστό» και προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε πλοία επιχειρήσουν να περάσουν από την πλωτή οδό θα δεχθούν επίθεση.

Το Ιράν συνεχίζει να επιτίθεται σε θέσεις σε όλο το Ισραήλ, με τον ισραηλινό στρατό να αναφέρει αναχαιτίσεις πυραύλων πάνω από τη Δυτική Ιερουσαλήμ, το Τελ Αβίβ και το Εϊλάτ. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ από το Σάββατο.

Ισραήλ και Ιράν βρίσκονται εκ νέου στο επίκεντρο της διεθνούς έντασης, καθώς ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «πραγματοποιεί ταυτόχρονα πλήγματα» στην Τεχεράνη και τη Βηρυτό, στοχεύοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν και της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο Telegram, «η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε στοχευμένα πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος και της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ». Όπως επισημαίνεται, οι επιχειρήσεις διεξάγονται ταυτόχρονα στην πρωτεύουσα του Ιράν και στη Βηρυτό.

Ανησυχία στις ΗΠΑ και αποχωρήσεις προσωπικού

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή για την αναχώρηση του προσωπικού μη επείγουσας ανάγκης της αμερικανικής κυβέρνησης, καθώς και των μελών των οικογενειών τους, από το Μπαχρέιν, το Ιράκ και την Ιορδανία. Η απόφαση ελήφθη εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια, οι οποίες συνδέονται με την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Στο ίδιο πλαίσιο, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κουβέιτ ανακοίνωσε μέσω του X ότι θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεωτέρας.

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές πραγματοποιήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στη Βηρυτό, με στόχο «κέντρα διοίκησης και εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων της Χεζμπολά», όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός. Οι επιθέσεις ήρθαν μετά την προειδοποίηση ότι η εκστρατεία εναντίον του σιιτικού κινήματος, που πρόσκειται στο Ιράν, θα συνεχιστεί και θα ενταθεί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι βομβαρδισμοί εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση, με στόχο την αποδυνάμωση των υποδομών της Χεζμπολά στον Λίβανο. Η ένταση στην περιοχή παραμένει εξαιρετικά υψηλή, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις επεκτείνονται και σε άλλα μέτωπα.

Εκρήξεις και πυρκαγιά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ

Παράλληλα, συγκλίνουσες πηγές αναφέρουν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις και πυρκαγιά στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ριάντ, την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Δύο μη κατονομαζόμενες πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς επιβεβαίωσαν την εκδήλωση πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις της πρεσβείας.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι άκουσαν δύο ισχυρές εκρήξεις και είδαν στήλη καπνού να υψώνεται πάνω από την περιοχή. Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, τα περιστατικά συνδέονται με τα πλήγματα αντιποίνων που εξαπολύει το Ιράν σε χώρες του Κόλπου, ως απάντηση στους βομβαρδισμούς του αμερικανικού και του ισραηλινού στρατού από το Σάββατο.

Τέσσερις αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι οι εκρήξεις σημειώθηκαν στη διπλωματική συνοικία, στο δυτικό τμήμα της σαουδαραβικής πρωτεύουσας, όπου βρίσκονται πολλές ξένες πρεσβείες. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη εκδώσει επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τα αίτια του περιστατικού.

Νέα διαταγή εκκένωσης από τον στρατό του Ισραήλ για δεκάδες κοινότητες στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νωρίς το πρωί νέα διαταγή για την εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων από δεκάδες κοινότητες στον Λίβανο και δύο νότιες συνοικίες της Βηρυτού, ενόψει επικείμενων βομβαρδισμών εναντίον του κινήματος Χεζμπολά.

«Οι δραστηριότητες της Χεζμπολά αναγκάζουν (τον ισραηλινό στρατό) να δράσει σθεναρά εναντίον της (…) για την ασφάλειά σας, πρέπει να εγκαταλείψετε αμέσως τα σπίτια σας», ανέφερε μέσω X ο Αβιχάι Αντραΐ, αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού. Στην ανάρτησή του παρέθεσε τα ονόματα περίπου πενήντα λιβανικών χωριών που καλούνται να εκκενωθούν.

Στη νότια Βηρυτό, η διαταγή αφορά τις συνοικίες Γομπάιρι και Χαρέτ Χρέικ. «Βρίσκεστε κοντά σε εγκαταστάσεις συνδεόμενες με τη Χεζμπολά, εναντίον των οποίων θα δράσει» ο ισραηλινός στρατός «στο άμεσο μέλλον», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης δηλώνουν επίθεση σε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν «επίθεση μεγάλης κλίμακας» εναντίον αμερικανικής αεροπορικής βάσης στο Μπαχρέιν, χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του σώματος, την οποία μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης εξαπέλυσαν «επίθεση μεγάλης κλίμακας με drones και πυραύλους» εναντίον της αμερικανικής βάσης στην περιοχή Σέιχ Ίσα, στο Μπαχρέιν.

Η ίδια ανακοίνωση ανέφερε, χωρίς να παραθέτει αποδείξεις, ότι «20 drones και πύραυλοι πέτυχαν τους στόχους τους», καταστρέφοντας «την κύρια θέση διοίκησης της βάσης».