Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν «επίθεση μεγάλης κλίμακας» εναντίον αμερικανικής αεροπορικής βάσης στο Μπαχρέιν, χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του σώματος, την οποία μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης εξαπέλυσαν «επίθεση μεγάλης κλίμακας με drones και πυραύλους» εναντίον της αμερικανικής βάσης στην περιοχή Σέιχ Ίσα, στο Μπαχρέιν.

Η ίδια ανακοίνωση ανέφερε, χωρίς να παραθέτει αποδείξεις, ότι «20 drones και πύραυλοι πέτυχαν τους στόχους τους», καταστρέφοντας «την κύρια θέση διοίκησης της βάσης».

