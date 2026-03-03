Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε ότι η ευρείας κλίμακας επίθεση που εξαπέλυσαν το Σάββατο οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν δεν πρόκειται να εξελιχθεί σε «πόλεμο χωρίς τέλος». Οι δηλώσεις του έγιναν τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

«Αυτός δεν είναι πόλεμος χωρίς τέλος», τόνισε ο κ. Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση «ταχεία και αποφασιστική δράση» που, όπως είπε, ανοίγει «πύλη προς την ειρήνη». Η συνέντευξη παραχωρήθηκε στον παρουσιαστή Σον Χάνιτι, γνωστό για τις συντηρητικές του θέσεις.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η επιχείρηση «μπορεί να απαιτήσει κάποιο χρόνο, αλλά όχι χρόνια», εκφράζοντας την πεποίθησή του πως η στρατιωτική δράση θα οδηγήσει σε σταθερότερη κατάσταση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο στόχος είναι να «δημιουργηθούν οι αναγκαίες συνθήκες ώστε ο ιρανικός λαός να πάρει την τύχη του στα χέρια του και να σχηματίσει δική του κυβέρνηση, δημοκρατικά εκλεγμένη, που θα κάνει το Ιράν διαφορετική χώρα».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εξήγησε ότι η επίθεση αποφασίστηκε επειδή το πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας για την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων και πυρηνικής ενέργειας κινδύνευε να γίνει «απρόσβλητο». Όπως ανέφερε, «αν δεν είχε αναληφθεί καμιά δράση τώρα, δεν θα μπορούσε να αναληφθεί καμιά δράση στο μέλλον».

Αναφερόμενος στον πόλεμο των δώδεκα ημερών που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο του 2025, στον οποίο συμμετείχαν για μία ημέρα και οι ΗΠΑ, ο κ. Νετανιάχου υποστήριξε ότι οι ιρανικές αρχές «άρχισαν να κατασκευάζουν νέες υπόγειες εγκαταστάσεις» για την προστασία των προγραμμάτων τους, τα οποία «θα καθίσταντο απρόσβλητα μέσα σε μερικούς μήνες».

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, διαψεύδει σταθερά εδώ και δεκαετίες ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

