Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν στην καταστροφή θέσεων διοίκησης των Φρουρών της Επανάστασης, καθώς και εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυραύλων, μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και στοιχείων της αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν.

Σύμφωνα με ανάρτηση στο X από το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM), σε «συνεχείς επιχειρήσεις» καταστράφηκαν «εγκαταστάσεις διοίκησης και ελέγχου των Φρουρών της Επανάστασης, ιρανικές δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και drones και στρατιωτικά αεροδρόμια».

Το CENTCOM πρόσθεσε ότι «θα συνεχίσουμε» την «αποφασιστική δράση εναντίον των άμεσων απειλών που εγείρει το ιρανικό καθεστώς», υπογραμμίζοντας τη συνέχιση των επιχειρήσεων στην περιοχή.

Live όλες οι εξελίξεις στα nea.gr