Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νωρίς το πρωί νέα διαταγή για την εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων από δεκάδες κοινότητες στον Λίβανο και δύο νότιες συνοικίες της Βηρυτού, ενόψει επικείμενων βομβαρδισμών εναντίον του κινήματος Χεζμπολά.

«Οι δραστηριότητες της Χεζμπολά αναγκάζουν (τον ισραηλινό στρατό) να δράσει σθεναρά εναντίον της (…) για την ασφάλειά σας, πρέπει να εγκαταλείψετε αμέσως τα σπίτια σας», ανέφερε μέσω X ο Αβιχάι Αντραΐ, αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού. Στην ανάρτησή του παρέθεσε τα ονόματα περίπου πενήντα λιβανικών χωριών που καλούνται να εκκενωθούν.

Στη νότια Βηρυτό, η διαταγή αφορά τις συνοικίες Γομπάιρι και Χαρέτ Χρέικ. «Βρίσκεστε κοντά σε εγκαταστάσεις συνδεόμενες με τη Χεζμπολά, εναντίον των οποίων θα δράσει» ο ισραηλινός στρατός «στο άμεσο μέλλον», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Νωρίτερα, ο στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε δύο drones τα οποία εισήλθαν στον ισραηλινό εναέριο χώρο από την κατεύθυνση του Λιβάνου, εντείνοντας την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση.

Από την πλευρά του, το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά ανέλαβε την ευθύνη για επιδρομή με drones εναντίον του βόρειου Ισραήλ, επιβεβαιώνοντας την ένταση που επικρατεί στα σύνορα των δύο χωρών.

