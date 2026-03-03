Τη θέση του ότι είναι «πολύ αργά» για ειρηνευτικές συνομιλίες διαμηνύει ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Η αεράμυνά τους, η Πολεμική Αεροπορία, το Ναυτικό και η Ηγεσία τους χάθηκαν. Θέλουν να μιλήσουν. Είπα “Πολύ αργά!”» αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο μήνυμά του.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που πυροδοτήθηκε από την κοινή επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, επεκτάθηκε δραματικά χθες, με απώλειες και καταστροφές να αναφέρονται σε τουλάχιστον εννέα χώρες σε λιγότερο από 10 ώρες.

Ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε χθες ότι οι επιχειρήσεις θα διαρκέσουν «4-5 εβδομάδες, αλλά μπορεί και περισσότερο» και πρόσθεσε μιλώντας στο CNN ότι «το μεγάλο κύμα» δεν έχει έρθει ακόμα στον πόλεμο με το Ιράν.

«Δεν έχουμε καν αρχίσει να τους χτυπάμε σκληρά. Το μεγάλο κύμα δεν έχει καν συμβεί, έρχεται σύντομα» δήλωσε, συμβάλλοντας στην αβεβαιότητα που επικρατεί διεθνώς για τις εξελίξεις, καθώς η σύγκρουση επεκτείνεται. Μάλιστα, σε συνέντευξή του στη «New York Post» δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο παρουσίας αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράν.

«Δεν λέω αυτό που έλεγαν άλλοι πρόεδροι, ότι «δεν θα υπάρχουν δυνάμεις στο έδαφος». Λέω ότι πιθανώς δεν θα χρειασθούν. Θα σταλούν μόνο αν είναι απαραίτητες».

