Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι το Ισραήλ έσυρε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πόλεμο με το Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τους «γελοίους». Οι δηλώσεις του έγιναν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο ισχυρότερος ηγέτης στον κόσμο. Κάνει αυτό που πιστεύει ότι είναι σωστό για την Αμερική. Κάνει επίσης αυτό που πιστεύει ότι είναι σωστό για τις μελλοντικές γενιές», δήλωσε ο Νετανιάχου, υπερασπιζόμενος τον Αμερικανό πρόεδρο.

Τα σχόλια του Ισραηλινού πρωθυπουργού ήρθαν μετά από δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο ο Νετανιάχου φέρεται να είχε διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στο να οδηγηθεί ο Τραμπ σε σύγκρουση με το Ιράν, ασκώντας προσωπική πίεση επί μήνες προς αυτή την κατεύθυνση.

Απαντώντας στους ισχυρισμούς αυτούς, ο Νετανιάχου τόνισε πως ο Τραμπ «κατανοεί» πλήρως την απειλή που, όπως είπε, θέτει το Ιράν και δεν χρειάζεται να πεισθεί για να δράσει. «Είτε οι άνθρωποι το καταλαβαίνουν είτε όχι, ο ηγέτης πρέπει να το καταλάβει. Ο Ντόναλντ Τραμπ το καταλαβαίνει. Δεν χρειάζεται να τον σύρεις σε οτιδήποτε. Κάνει αυτό που πιστεύει ότι είναι σωστό, και αυτό είναι σωστό», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το δημοσίευμα των New York Times ανέφερε ότι η απόφαση των ΗΠΑ να επιτεθούν στο Ιράν θεωρήθηκε σημαντική νίκη για τον Νετανιάχου. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε θέσει για πρώτη φορά την ιδέα πλήγματος στις ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις τον Δεκέμβριο, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην κατοικία του Τραμπ στη Φλόριντα.

Δύο μήνες αργότερα, σύμφωνα πάντα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο Νετανιάχου εξασφάλισε ευρύτερη αμερικανική εμπλοκή σε μια εκστρατεία που στόχευε στην ανατροπή της ιρανικής ηγεσίας.

