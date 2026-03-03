Αντιπυραυλικά συστήματα, anti-drone και μια φρεγάτα στέλνει η Γαλλία στην Κύπρο

Αντιπυραυλικά συστήματα, συστήματα anti-drone και μια φρεγάτα στέλνει στην Κύπρο η Γαλλία για ενίσχυση της άμυνάς της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο Νίκος Χριστοδουλίδης έλαβε τα ξημερώματα της Τρίτης ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν μετά και τις δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες τους, κατά τις οποίες ο κ. Χριστοδουλίδης υπέβαλε σχετικό αίτημα προς τον Γάλλο ομόλογό του.

Κατά την ενημέρωση, ο Πρόεδρος Μακρόν γνωστοποίησε ότι η Γαλλία αποστέλλει στην Κύπρο αντιπυραυλικά συστήματα, συστήματα anti-drone καθώς και μία φρεγάτα. Όπως ανέφερε, προγραμματίζεται σύντομα η αποστολή και δεύτερης φρεγάτας στο νησί.

Παράλληλα, αίτημα για την αποστολή φρεγάτας υπέβαλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και προς τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν τη Δευτέρα. Ο κ. Μερτς φέρεται να ανταποκρίθηκε θετικά, ενώ αναμένεται άμεσα η σχετική απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης.

Όλα αυτά μετά τα δύο ελληνικά μαχητικά F-16 Block και τις δύο φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά», που φθάνουν το πρωί της Τετάρτης στην Κύπρο.

Επίσης, στην Κύπρο μεταβαίνει εσπευσμένα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας , συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Δημήτρη Χούπη. Η επίσκεψη αυτή έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, καθώς περιλαμβάνει διαβουλεύσεις με την κυπριακή ηγεσία για τον συντονισμό των ενεργειών σε περίπτωση περαιτέρω αποσταθεροποίησης.

