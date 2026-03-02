Ανησυχία προκάλεσε στην Κύπρο η ενημέρωση από την επικεφαλής της Πολιτικής Άμυνας, καθώς τα καταφύγια της χώρας δεν επαρκούν για να φιλοξενήσουν ούτε τον μισό πληθυσμό. Παράλληλα, προβλήματα εντοπίζονται και στο σύστημα σειρήνων, τη στιγμή που οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν με συνεχή χτυπήματα.

Η Μαρία Παπά, κατά τη διάρκεια επίσημης ενημέρωσης, ανέφερε ότι υπάρχουν περίπου 2.500 καταφύγια σε όλη την Κύπρο, τα οποία μπορούν να καλύψουν έως και το 45% του πληθυσμού.

Επιπλέον, σημείωσε ότι οι σειρήνες και το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης προχωρούν με αργούς ρυθμούς. Ως αποτέλεσμα, αξιωματικοί και εθελοντές αναλαμβάνουν να ενημερώνουν προσωπικά τους πολίτες για πιθανές απειλές, όπως μετέδωσε η ιστοσελίδα cyprus-mail.com.

Παρέμβαση του υπουργού Εσωτερικών

Στην ενημέρωση συμμετείχε και ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο οποίος αναγνώρισε ότι τα καταφύγια δεν επαρκούν για όλο τον πληθυσμό, αλλά τόνισε πως η κυβέρνηση έχει αυξήσει τον αριθμό τους σε σχέση με το παρελθόν.

Σύμφωνα με τον Alpha Κύπρου, ο υπουργός δήλωσε ότι το ποσοστό κάλυψης των καταφυγίων αυξήθηκε από 30% σε 45%, ενώ οι προσπάθειες ενίσχυσης της Πολιτικής Άμυνας συνεχίζονται.

Απειλές από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Νωρίτερα, ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεταφέρει την πλειονότητα των αεροσκαφών τους στην Κύπρο, προειδοποιώντας για δυναμικά αντίποινα.

«Θα εξαπολύσουμε επιθέσεις κατά της Κύπρου, έως ότου οι Αμερικανοί αναγκαστούν να την εγκαταλείψουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.