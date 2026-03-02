Η Κύπρος αποτελεί μία από τις πιο στρατιωτικοποιημένες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου εξαιτίας πολλών βάσεων που με διαφορετικό «ιδιοκτησιακό καθεστώς».

Στο νησί λειτουργούν οι Βρετανικές Κυρίαρχες Βάσεις, οι εγκαταστάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι δομές της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στη Νεκρή Ζώνη και οι υποδομές του βόρειου τμήματος, όπου η Τουρκία διατηρεί στρατιωτική παρουσία.

Αυτή η πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική ασφάλειας καθιστά την Κύπρο κρίσιμο σημείο για σχεδόν κάθε περιφερειακή κρίση, είτε ως κόμβο επιτήρησης, είτε ως πεδίο υποστήριξης και μεταφορών.

Οι Βρετανικές Κυρίαρχες Βάσεις

Η πιο γνωστή στρατιωτική υποδομή στο νησί είναι οι «Περιοχές Κυρίαρχων Βάσεων» (Sovereign Base Areas) του Ηνωμένου Βασιλείου, στο Ακρωτήρι και στη Δεκέλεια. Πρόκειται για βρετανικά εδάφη με δική τους διοίκηση, που λειτουργούν ως σταθερό αποτύπωμα της βρετανικής παρουσίας στην περιοχή.

Στο Ακρωτήρι βρίσκεται η RAF Akrotiri, την οποία η ίδια η RAF χαρακτηρίζει ως «Permanent Joint Operating Base» και ως προωθημένη βάση υποστήριξης επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή και στην ευρύτερη περιοχή. Εκτός από την αεροπορική διάσταση, οι Κυρίαρχες Βάσεις περιλαμβάνουν κρίσιμες χερσαίες και επικοινωνιακές εγκαταστάσεις, όπως το Episkopi Cantonment στη δυτική πλευρά και τις υποδομές επικοινωνιών στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στη Δεκέλεια.

Οι κυπριακές στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρεί δικές της στρατιωτικές υποδομές μέσω της Εθνικής Φρουράς. Μεταξύ των πιο γνωστών είναι η Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί, κοντά στο Βασιλικό, και η Αεροπορική Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο. Οι δύο αυτές εγκαταστάσεις αποτελούν αντικείμενο συζητήσεων και σχεδίων αναβάθμισης για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας.

Η παρουσία του ΟΗΕ και οι τουρκικές υποδομές

Ένας τρίτος πυλώνας ασφάλειας είναι η ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ (UNFICYP), που λειτουργεί από το 1964. Η αποστολή επιτηρεί τη Νεκρή Ζώνη, διατηρώντας στρατόπεδα και διοικητικές δομές εντός ή πλησίον της ουδέτερης περιοχής, όπως αναφέρεται στις επίσημες σελίδες της UNFICYP.

Στο βόρειο τμήμα του νησιού, η Τουρκία διατηρεί στρατιωτική παρουσία, αξιοποιώντας υποδομές που διεθνώς αναγνωρίζονται ως παράγοντες περιφερειακής ισχύος. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο αεροδρόμιο Geçitkale (Λευκόνοικο), το οποίο έχει συνδεθεί με ανάπτυξη τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών και με στόχο την ταχύτερη επιχειρησιακή αντίδραση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ένα μωσαϊκό στρατιωτικής παρουσίας

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι οι βάσεις στην Κύπρο δεν αποτελούν ενιαίο σύστημα, αλλά ένα σύνθετο μωσαϊκό εγκαταστάσεων με διαφορετική κυριαρχία, αποστολή και ρόλο. Οι Βρετανικές Κυρίαρχες Βάσεις λειτουργούν ως περιφερειακός κόμβος του Ηνωμένου Βασιλείου, οι κυπριακές βάσεις εξυπηρετούν την Εθνική Φρουρά, ο ΟΗΕ επιτηρεί τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός, ενώ οι τουρκικές υποδομές στο βόρειο τμήμα συνδέονται με τη στρατηγική της Άγκυρας στην περιοχή.

