Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, με τις πρόσφατες επιθέσεις στην Ιερουσαλήμ και το ενεργειακό «πάγωμα» στο Κατάρ, θέτει την ελληνική κυβέρνηση σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης. Παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, το οικονομικό επιτελείο εκπέμπει μήνυμα ψυχραιμίας, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα διαθέτει τα απαραίτητα αναχώματα.

Οικονομική θωράκιση

Ο Προϋπολογισμός του 2026 έχει ήδη καταρτιστεί με πρόνοια για διεθνείς κλυδωνισμούς. Με την τιμή του πετρελαίου να διατηρείται επί του παρόντος κοντά στα 80 δολάρια, οι επιπτώσεις κρίνονται διαχειρίσιμες. Ο κεντρικός σχεδιασμός, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβάσεων που δρομολογούνται για τη ΔΕΘ, παραμένει σταθερός, καθώς η ελληνική οικονομία επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα.

Ενεργειακή και κοινωνική επαγρύπνηση

Η διακοπή παραγωγής LNG από την QatarEnergy παρακολουθείται στενά, καθώς αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Την ίδια στιγμή, οι τραγικές απώλειες αμάχων στην Ιερουσαλήμ υπογραμμίζουν την επικινδυνότητα της κατάστασης. Η Αθήνα διατηρεί σε ετοιμότητα δημοσιονομικά και θεσμικά εργαλεία, ώστε να παρέμβει υπέρ της πραγματικής οικονομίας και των πολιτών, εφόσον η διάρκεια της κρίσης το απαιτήσει.