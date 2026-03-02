Αναλυτικά, ολόκληρη η δήλωση του κ. Δένδια έχει ως εξής:

«Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνομίλησε προ ολίγου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Τις τελευταίες δύο ημέρες είμαι σε διαρκή επικοινωνία με τον ομόλογό μου υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλη Πάλμα.

Μετά τις απρόκλητες επιθέσεις στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσα τον κύριο Πάλμα ότι η Ελλάδα καθόλη τη διάρκεια της παρούσας κρίσης θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι απειλές και οι παράνομες ενέργειες στο έδαφός της.

Κατόπιν αυτού και σύμφωνα με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, αποστέλλεται άμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία η φρεγάτα “Κίμων” μαζί με δεύτερη ελληνική φρεγάτα, η οποία θα φέρει το σύστημα “Κένταυρος” καθώς επίσης αποστέλλεται στην Κυπριακή Δημοκρατία ζεύγος μαχητικών F-16 για να συμβάλει στην άμυνά της απέναντι στις απειλές τις οποίες αντιμετωπίζει.

Για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών με την Κυπριακή Δημοκρατία θα μεταβώ αύριο, μαζί με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, στην Κύπρο, όπου θα γίνω δεκτός από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και θα έχω συνεργασία με τον Βασίλη Πάλμα».

Τα drone που αναχαιτίστηκαν στο Ακρωτήρι προέρχονταν από τον Λίβανο

Από τον Λίβανο ήταν τα drone που κινούνταν με κατεύθυνση τις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι της Κύπρου σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ. Την ίδια ώρα επικρατεί μεγάλη ανησυχία καθώς το Ιράν δήλωσε ότι θα χτυπήσει σκληρά την Κύπρο. Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή.

Τα drones που κινούνταν προς την κατεύθυνση των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο αναχαιτίστηκαν, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης νωρίτερα το μεσημέρι.

Δευτερόλεπτα αργότερα, ήχησε συναγερμός στο πολιτικό αεροδρόμιο της Πάφου, καθώς τα ραντάρ εντόπισαν «ύποπτα αντικείμενα» στον εναέριο χώρο. Δόθηκε εντολή άμεσης εκκένωσης του αεροδρομίου.

Ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ωστόσο, επιβεβαίωσε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά τη μετακίνηση και την ασφάλεια των υποδομών, διατηρώντας την εθνική ασφάλεια σε επίπεδο πλήρους επιφυλακής.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με Κυπριακά ΜΜΕ, η περιοχή φέρεται να έχει δεχθεί τουλάχιστον επτά επιθέσεις τις τελευταίες ώρες.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Kitasweather, κάμερες από το Πισσούρι κατέγραψαν τέσσερα ξεχωριστά περιστατικά από τις 20:59 το βράδυ μέχρι τις 05:15 τα ξημερώματα.

Όπως αναφέρεται, καταγράφηκαν πολλαπλά αιωρούμενα αντικείμενα – πιθανόν drone ή πύραυλοι – πάνω από την Αγγλική Βάση Ακρωτηρίου. Κάποια φαίνεται να αναχαιτίζονται, ενώ άλλα να καταλήγουν στο έδαφος.

Τέλος μιλώντας στο Westminster ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου για το πλήγμα από ιρανικό drone στη βάση RAF Ακρωτηρίου στην Κύπρο, ξεκαθάρισε ότι «οι βάσεις μας στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από αμερικανικά βομβαρδιστικά» και πρόσθεσε ρόσθεσε δε, ότι «η επίθεση στη RAF δεν ήταν απάντηση σε καμία απόφαση που έχουμε λάβει».

