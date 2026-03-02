Στα 5.300 δολάρια ανά ουγγιά εκτινάχθηκε η τιμή του χρυσού στις διεθνείς αγορές, καταγράφοντας απότομη άνοδο αμέσως μετά τις πρόσφατες στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν και την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Η αύξηση αυτή, που άγγιξε το 2–3% μέσα σε λίγες ώρες διαπραγμάτευσης, αντικατοπτρίζει τη μαζική στροφή των επενδυτών προς τα λεγόμενα «ασφαλή καταφύγια».

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα λειτουργεί παραδοσιακά ως καταλύτης για την άνοδο του πολύτιμου μετάλλου.

Σε περιόδους κρίσης, οι αγορές μετοχών και τα πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία δέχονται πιέσεις, καθώς οι επενδυτές επιδιώκουν να προστατεύσουν τα κεφάλαιά τους.

Ο χρυσός, με ιστορικό ρόλο ως αποθήκη αξίας, επωφελείται άμεσα από αυτή τη μετατόπιση.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι φόβοι για ευρύτερη ανάφλεξη στην περιοχή – και ενδεχόμενες επιπτώσεις στις ενεργειακές ροές – ενισχύουν περαιτέρω τη ζήτηση.

Παράλληλα, η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου και η αυξημένη μεταβλητότητα στα χρηματιστήρια δημιουργούν ένα περιβάλλον που ευνοεί τα πολύτιμα μέταλλα.

Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης οι προσδοκίες για τις κινήσεις των κεντρικών τραπεζών και τη νομισματική πολιτική.

Σε συνθήκες έντονης αβεβαιότητας, η πιθανότητα αλλαγών στα επιτόκια ή παρεμβάσεων στις αγορές επηρεάζει τη στρατηγική των επενδυτών, οι οποίοι επιλέγουν τον χρυσό ως μέσο αντιστάθμισης κινδύνου.

Εφόσον η ένταση διατηρηθεί ή κλιμακωθεί περαιτέρω, δεν αποκλείεται η τιμή του χρυσού να κινηθεί ακόμη υψηλότερα, δοκιμάζοντας νέα ιστορικά επίπεδα.

Το πολύτιμο μέταλλο επιβεβαιώνει, για ακόμη μία φορά, τον ρόλο του ως βασικού δείκτη διεθνούς ανησυχίας και βαρόμετρο των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Πτωτικά άνοιξε το Χρηματιστήριο της Ν.Υόρκης

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης άνοιξε με σημαντική υποχώρηση σήμερα, τρίτη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τις μετοχές του αεροπορικού τομέα και του τουρισμού να καταγράφουν πτώση, σε αντίθεση με την αμυντική βιομηχανία και την ενέργεια.

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρούσε κατά 0,89%, ο δείκτης Nasdaq κατά 0,64% και ο διευρυμένος δείκτης S&P 500 κατά 0,63%.

Το Χρηματιστήριο του Παρισιού υποχωρούσε κατά 2,22%, της Φραγκφούρτης κατά 2,67%, του Λονδίνου κατά 1,59% και του Μιλάνου 2,53%.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο πόλεμος θα έχει επιπτώσεις στην τιμή του πετρελαίου αλλά και ευρύτερα στην παγκόσμια οικονομία και το εμπόριο. Το σοκ θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και το εύρος της σύγκρουσης.

