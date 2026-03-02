Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για μια πιθανή κρίση στη Μέση Ανατολή που, όπως φαίνεται, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει λάβει πλήρως υπόψη του. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, το Πεντάγωνο φοβάται ότι οι επιθέσεις κατά του Ιράν μπορεί να ξεφύγουν από τον έλεγχο, εάν συνεχιστούν με τον ρυθμό και το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει ο πρόεδρος.

Παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ δηλώνει πως τα πλήγματα θα μπορούσαν να συνεχιστούν για αρκετές εβδομάδες, στρατιωτικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι τα αποθέματα αντιαεροπορικής άμυνας των ΗΠΑ ενδέχεται να εξαντληθούν εάν οι επιχειρήσεις παραταθούν. Ένας αξιωματούχος, μιλώντας στην εφημερίδα, περιέγραψε το κλίμα στο Πεντάγωνο ως «έντονο και παρανοϊκό».

Το Αμερικανικό Κεντρικό Στρατηγείο (U.S. Central Command) ανακοίνωσε ότι έχουν ήδη πληγεί περισσότερους από 1.000 στόχους, ενώ ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει πως έχει καταστραφεί μεγάλο μέρος της ιρανικής στρατιωτικής ηγεσίας. Ωστόσο, η Τεχεράνη έχει απαντήσει με σειρά αντεπιθέσεων, γεγονός που έχει προκαλέσει νέο κύμα ανησυχίας στους στρατιωτικούς κύκλους.

Κάθε ιρανική αντεπίθεση απαιτεί τη χρήση αμερικανικών συστημάτων αναχαίτισης, τα οποία είναι περιορισμένα. «Υπάρχει ανησυχία για το ενδεχόμενο οι συγκρούσεις να διαρκέσουν περισσότερο από μερικές ημέρες», ανέφερε πηγή στην Post, επισημαίνοντας ότι δεν έχει γίνει πλήρως αντιληπτό πόσο έχουν μειωθεί τα αποθέματα.

Ο επικεφαλής Δημοκρατικός της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής, Άνταμ Σμιθ, δήλωσε πως οι αμερικανικοί πόροι είναι «τεντωμένοι στα όριά τους». Όπως χαρακτηριστικά είπε, «δεν μπορούμε να πούμε: “Ιράν, τελειώσαμε τα συστήματα άμυνας, ας κάνουμε ένα διάλειμμα” — η κατάσταση πιέζει τις δυνατότητές μας να προστατεύσουμε ό,τι χρειάζεται προστασία».

Ανησυχία για επάρκεια όπλων και συμμαχική στήριξη

Σύμφωνα με την Washington Post, ο αρχηγός του Μικτού Επιτελείου, στρατηγός Νταν Κέιν, έχει ήδη προειδοποιήσει τον Λευκό Οίκο ότι οι ελλείψεις σε οπλισμό και η περιορισμένη υποστήριξη των συμμάχων αυξάνουν σημαντικά τους κινδύνους για την αποστολή και τα αμερικανικά στρατεύματα.

Σε βίντεο διάρκειας οκτώ λεπτών, με το οποίο ανακοίνωσε τις επιθέσεις, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι «Αμερικανοί μπορεί να σκοτωθούν — αυτό συμβαίνει συχνά στον πόλεμο». Από τότε, τρεις Αμερικανοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους και πέντε ακόμη έχουν τραυματιστεί σοβαρά, ενώ άλλοι υπέστησαν ελαφρύτερα τραύματα και αναμένεται να επιστρέψουν σύντομα στα καθήκοντά τους.

Σε νέο μήνυμα του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ προειδοποίησε πως «δυστυχώς, θα υπάρξουν και άλλες απώλειες πριν αυτό τελειώσει». Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν την πίεση προς τον πρόεδρο να παρουσιάσει σαφές σχέδιο για το μέλλον της αμερικανικής πολιτικής έναντι του Ιράν.

Αβέβαιο το τέλος της σύγκρουσης

Μιλώντας στη Daily Mail, ο Τραμπ ανέφερε ότι η στρατιωτική εκστρατεία μπορεί να διαρκέσει έως και τέσσερις εβδομάδες, δεσμευόμενος για «συνεχή και ακριβή βομβαρδισμό» μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος της «ειρήνης στη Μέση Ανατολή». Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη διευκρινίσει πώς ορίζεται η επιτυχία ή πότε θα μπορούσε να τερματιστεί η σύγκρουση.

Αναλυτές και μέλη του Κογκρέσου προειδοποιούν ότι χωρίς ξεκάθαρη στρατηγική, οι Ηνωμένες Πολιτείες κινδυνεύουν να εμπλακούν σε έναν παρατεταμένο πόλεμο, παρά τις υποσχέσεις του Τραμπ για αποφυγή νέων στρατιωτικών περιπετειών. Κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024, ο πρόεδρος είχε στηρίξει την πολιτική του στην αρχή «America First» και στο δόγμα «no new wars», υποσχόμενος να δώσει προτεραιότητα στα αμερικανικά συμφέροντα.

«Πού οδηγεί όλο αυτό;» διερωτήθηκε ο Δημοκρατικός Τζιμ Χάιμς, μέλος της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής, μιλώντας στο NPR. «Μπορούμε να βομβαρδίζουμε το Ιράν μαζί με τους Ισραηλινούς για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά προς ποιο σκοπό; Είναι στόχος η αλλαγή καθεστώτος; Δεν υπάρχουν πολλά παραδείγματα όπου η αλλαγή καθεστώτος επιτεύχθηκε μέσω βομβαρδισμών ή όπου οι αμερικανικές δυνάμεις την υλοποίησαν με ικανοποιητικό τρόπο».