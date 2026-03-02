Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στην εφημερίδα New York Post ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο αποστολής αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν «εάν αυτό κριθεί απαραίτητο», προσθέτοντας ότι η επιχείρηση Epic Fury είναι «πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα», καθώς εξουδετέρωσε δεκάδες υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Τεχεράνης. », προσθέτοντας ότι η επιχείρηση Epic Fury είναι «πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα», καθώς εξουδετέρωσε δεκάδες υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Τεχεράνης.

Σε συνέντευξή του στην Daily Mail την Κυριακή, ο Τραμπ εκτίμησε ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει «περίπου τέσσερις εβδομάδες», αφήνοντας ωστόσο να εννοηθεί στη The Post τη Δευτέρα ότι το χρονικό αυτό διάστημα μπορεί να μειωθεί.

«Θα τελειώσει αρκετά γρήγορα», είπε. «Είμαστε εντός προγράμματος, μάλιστα πολύ μπροστά όσον αφορά την ηγεσία — 49 σκοτώθηκαν — κάτι που περιμέναμε να απαιτήσει τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες, και το πετύχαμε σε μία ημέρα».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι δεν ανησυχεί για ενδεχόμενη τρομοκρατική απάντηση του Ιράν μετά την επίθεση του Σαββατοκύριακου. «Θα το εξουδετερώσουμε. Ό,τι κι αν είναι, θα το εξουδετερώσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απόφαση για τα πλήγματα και οι πληροφορίες για τα πυρηνικά

Επίσης ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος εξήγησε ότι έλαβε την τελική απόφαση για τα πλήγματα «μετά τις τελευταίες συνομιλίες» της Πέμπτης στη Γενεύη, εν μέρει λόγω πληροφοριών ότι το Ιράν επανεκκινούσε μυστικά τα πυρηνικά του προγράμματα. «Είχαμε πολύ σοβαρές διαπραγματεύσεις, ήταν εκεί, και μετά αποσύρθηκαν», είπε.

«Ήθελαν να κατασκευάσουν πυρηνικό όπλο, οπότε τους καταστρέψαμε ολοκληρωτικά», πρόσθεσε, περιγράφοντας ότι εντοπίστηκαν νέες εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου. «Ήταν απλώς η στιγμή», συμπλήρωσε, εξηγώντας ότι τότε αποφάσισε: «Είπα, “Πάμε”».

Η στήριξη της κοινής γνώμης και οι δημοσκοπήσεις

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι έκανε «το σωστό» και ότι η πλειονότητα των Αμερικανών τον στηρίζει, παρά τις αρχικές δημοσκοπήσεις που δείχνουν το αντίθετο. Τόνισε ότι θα ήταν χειρότερο να επιτραπεί σε «τρελούς ανθρώπους» να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, ακόμη κι αν αυτό οδηγούσε σε περιφερειακή σύγκρουση.

Δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο έδειξε ότι μόλις το 27% των Αμερικανών ενέκρινε τα πλήγματα, ενώ το 43% τα απέρριπτε και το 29% δεν είχε άποψη. Παρόμοια ποσοστά μειοψηφικής στήριξης είχαν καταγραφεί και πριν από τις επιθέσεις.

«Πιστεύω ότι τα ποσοστά είναι πολύ καλά, αλλά δεν με ενδιαφέρουν οι δημοσκοπήσεις. Πρέπει να κάνω το σωστό. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε.

«Δεν νομίζω ότι τα ποσοστά είναι χαμηλά», συνέχισε. «Ανεξάρτητα από τις μετρήσεις, δεν μπορείς να αφήσεις το Ιράν, μια χώρα που κυβερνάται από τρελούς, να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

«Πιστεύω ότι ο κόσμος είναι πολύ εντυπωσιασμένος με όσα συμβαίνουν», επέμεινε ο Τραμπ. «Νομίζω ότι υπάρχει μια σιωπηλή αν γινόταν μια πραγματική έρευνα, η σιωπηλή πλειοψηφία που στηρίζει αυτή την απόφαση».

Live όλες οι εξελίξεις στα nea.gr

Πηγή:New York Post

Διαβάστε ακόμα:Εφιαλτική πρόβλεψη της Goldman Sachs – Η τιμή φυσικού αερίου στην Ευρώπη μπορεί να εκτοξευτεί έως +130%