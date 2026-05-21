«Δυστυχώς δεν είναι η αυτοδιοίκηση σήμερα ένα από τα κεντρικά θέματα τα οποία έχουν μπει στη συζήτηση για την Αναθεώρηση», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος σε παρέμβασή του στην εκδήλωση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση που διοργάνωσε ο δήμος Αγίας Βαρβάρας.

«Ο διάλογος για τη Συνταγματική Αναθεώρηση θα έπρεπε να είναι ένας ουσιαστικός δημοκρατικός διάλογος που να εμπλέκει την κοινωνία, γιατί αφορά τη Δημοκρατία, τη σημαντικότερη αξία της κοινωνίας μας και της ελληνικής Πολιτείας. Και θα έπρεπε η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση να εμπλέκει όλους τους πολίτες και να μη χαρακτηρίζεται από τη συζήτηση για σκάνδαλα ή για παραβιάσεις του Συντάγματος και του Κράτους Δικαίου», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι στην εν λόγω συζήτηση θα έπρεπε να ανοίξουν θέματα όπως «τι πρέπει να κάνει μια Πολιτεία για να βελτιώσει την πρόσβαση των πολιτών στα βασικά αγαθά της ευημερίας και στις αποφάσεις αλλά και για να μπορεί να μοιράζει τα οφέλη της ανάπτυξης δίκαια στην κοινωνία».

«Δεν υπάρχει αξιοπιστία της κυβέρνησης για να ανοίξει μια συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Διότι το πρώτο που θα πρέπει να συζητήσουμε σε μια δημοκρατική κοινωνία είναι ότι θέλουμε να εφαρμόζεται το Σύνταγμα και χρειάζεται και απολογισμός για το αν εφαρμόζεται. Ή μάλλον γιατί παραβιάζεται…», σχολίασε, ενώ τόνισε πως «μόνο μια μεγάλη πολιτική δημοκρατική αλλαγή στην Ελλάδα θα μπορέσει να συμβάλει και να εξασφαλίσει και την τήρηση του Συντάγματος και μια προοδευτική Συνταγματική Αναθεώρηση».

Όσον αφορά τους ΟΤΑ, είπε, μεταξύ άλλων: «Χρειαζόμαστε μια Αυτοδιοίκηση που να έχει αρμοδιότητες, να έχει πόρους, να έχει εργαζόμενους. Διότι συζητείται αυτή την περίοδο ότι οι εργαζόμενοι στις κοινωνικές δομές της Αυτοδιοίκησης είναι υπό αμφισβήτηση, συμβασιούχοι επί 20 χρόνια. Σε δομές όπως τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ή οι παιδικοί σταθμοί».

«Αυτό που φοβάται αυτή η κυβέρνηση είναι μια ισχυρή πολιτεία που έχει σχέδιο και κανόνες δικαίου. Και ξέρετε γιατί; Γιατί όταν υπάρχει σχέδιο, σχεδιασμός και κανόνες δικαίου δεν κάνουν πάρτι οι “Φραπέδες” και οι “Χασάπηδες”. Αυτή είναι η μεγάλη πολιτική αλλαγή για την οποία πρέπει να συζητήσουμε, που πρέπει να έχει την Αυτοδιοίκηση σε κεντρικό ρόλο», κατέληξε.